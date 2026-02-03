 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

ФСБ задержала иностранца, готовившего взрыв на энергообъекте Подмосковья

Сюжет
Военная операция на Украине
ФСБ предотвратили диверсию на объекте энергетики в Подмосковье. За подготовку взрыва задержан 29-летний иностранец, он действовал по указанию украинских кураторов

ФСБ задержала иностранца, готовившего взрыв на энергообъекте Подмосковья
Video

В Москве задержан 29-летний иностранный гражданин, которого подозревают в подготовке взрыва на объекте энергетики в Московской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По версии ведомства, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб через запрещенную в России украинскую террористическую организацию. Как утверждает ФСБ, его завербовали через мессенджер Telegram. После этого он прибыл в Россию, чтобы совершить диверсию, а затем планировал выехать на Украину и принять участие в боевых действиях против Вооруженных сил России.

При задержании у подозреваемого изъяли самодельное взрывное устройство фугасного действия с пятью килограммами взрывчатого вещества, а также телефон с перепиской с куратором, в которой обсуждалась подготовка атаки. В ФСБ заявили, что задержанный уже дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 222.1) и приготовлении к диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 281). В первом случае максимальное наказание составляет 12 лет тюрьмы, во втором — 20 лет.

ФСБ показала видео с задержанным за подготовку теракта в Крыму
Политика

Накануне ФСБ предотвратила теракт в административном здании ведомства в Крыму: подозреваемый готовил его по заданию украинских спецслужб. По данным ФСБ, задержанного зовут И. Кринов (полностью его имя не называют).

С крымчанином через Telegram связался куратор из ССО ВСУ, выдававший себя за сотрудника ФСБ. Он поручил ему принести в здание портативную колонку с функцией записи якобы для выявления «предателей». Возбуждены уголовные дела по трем статьям.

