ФСБ задержала иностранца, готовившего взрыв на энергообъекте Подмосковья
В Москве задержан 29-летний иностранный гражданин, которого подозревают в подготовке взрыва на объекте энергетики в Московской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
По версии ведомства, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб через запрещенную в России украинскую террористическую организацию. Как утверждает ФСБ, его завербовали через мессенджер Telegram. После этого он прибыл в Россию, чтобы совершить диверсию, а затем планировал выехать на Украину и принять участие в боевых действиях против Вооруженных сил России.
При задержании у подозреваемого изъяли самодельное взрывное устройство фугасного действия с пятью килограммами взрывчатого вещества, а также телефон с перепиской с куратором, в которой обсуждалась подготовка атаки. В ФСБ заявили, что задержанный уже дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 222.1) и приготовлении к диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 281). В первом случае максимальное наказание составляет 12 лет тюрьмы, во втором — 20 лет.
Накануне ФСБ предотвратила теракт в административном здании ведомства в Крыму: подозреваемый готовил его по заданию украинских спецслужб. По данным ФСБ, задержанного зовут И. Кринов (полностью его имя не называют).
С крымчанином через Telegram связался куратор из ССО ВСУ, выдававший себя за сотрудника ФСБ. Он поручил ему принести в здание портативную колонку с функцией записи якобы для выявления «предателей». Возбуждены уголовные дела по трем статьям.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине
Девятиклассник напал на школу в Уфе. Подробности
Сможет ли встреча Трампа и Петро предотвратить интервенцию США в Колумбии
Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»
Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть
FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине