Трамп «назвал себя большим крипточеловеком»

Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил на церемонии подписания, что он «большой крипточеловек». Трансляцию выступления вел Fox News.

Трамп также отметил, что помог криптовалютам больше, чем кто-либо другой, потому что верит в них.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп говорил, что он работает над тем, чтобы США оставались «криптостолицей» мира.

Он также заявлял, что Китай хотел получить рынок криптовалют, но США его «застолбили». Трамп подчеркивал, что нужно «сделать все», чтобы Китай не получил контроль в этой сфере.