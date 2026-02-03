 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп «назвал себя большим крипточеловеком»

Трамп: я большой крипточеловек
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил на церемонии подписания, что он «большой крипточеловек». Трансляцию выступления вел Fox News.

Трамп также отметил, что помог криптовалютам больше, чем кто-либо другой, потому что верит в них.

Трамп в Давосе заявил о работе над регулированием крипторынка
Крипто

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп говорил, что он работает над тем, чтобы США оставались «криптостолицей» мира.
Он также заявлял, что Китай хотел получить рынок криптовалют, но США его «застолбили». Трамп подчеркивал, что нужно «сделать все», чтобы Китай не получил контроль в этой сфере.

Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Дональд Трамп криптовалюты криптовалюта
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
