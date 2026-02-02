Детсад, в котором угорели дети, подключили к газу незаконно
Здание детского сада в Дагестане, в котором дети отравились угарным газом, было незаконно подключено к газопроводу, сообщил министр энергетики и тарифов Дагестана Марат Шихалиев в телеграм-канале.
«Договор на поставку газа отсутствовал», — сказал Шихалиев.
Он также назвал причиной отравления горелку, подключенную к газовой системе с использованием водяного шланга, подчеркнув, что такой механизм грубо нарушает требования безопасности.
Министр лично посетил больницу, куда доставили детей с отравлением, убедился, что угрозы для их жизни нет. «Из десяти пострадавших трое уже выписаны, семеро будут выписаны завтра [3 февраля]», — отметил Шихалиев.
Ранее в региональном МЧС сообщили об отравлении десяти детей угарным газом в частном детском саду в селе Параул.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии