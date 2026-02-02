Детсад, в котором угорели дети, подключили к газу незаконно

Фото: shikhalievmarat / Telegram

Здание детского сада в Дагестане, в котором дети отравились угарным газом, было незаконно подключено к газопроводу, сообщил министр энергетики и тарифов Дагестана Марат Шихалиев в телеграм-канале.

«Договор на поставку газа отсутствовал», — сказал Шихалиев.

Он также назвал причиной отравления горелку, подключенную к газовой системе с использованием водяного шланга, подчеркнув, что такой механизм грубо нарушает требования безопасности.

Министр лично посетил больницу, куда доставили детей с отравлением, убедился, что угрозы для их жизни нет. «Из десяти пострадавших трое уже выписаны, семеро будут выписаны завтра [3 февраля]», — отметил Шихалиев.

Ранее в региональном МЧС сообщили об отравлении десяти детей угарным газом в частном детском саду в селе Параул.