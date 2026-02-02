В Ленобласти подросток погиб от удара током, уронив телефон в ванну
Следственный отдел по городу Бокситогорску Ленинградской области возбудил уголовное дело после гибели подростка, который получил смертельный удар током при падении телефона в ванну с водой, сообщил Следственный комитет по Ленинградской области в телеграм-канале.
По данным следствия, 1 февраля 2026 года 13-летний подросток уронил в воду мобильный телефон, подключенный к зарядному устройству. Он получил удар током и погиб.
Ранее отец ребенка рассказал 78.ru, что сын мог уснуть, попав в теплое помещение с мороза, и случайно выпустить телефон из рук.
Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 109 УК — причинение смерти по неосторожности.
