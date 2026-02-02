 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Ленобласти подросток погиб от удара током, уронив телефон в ванну

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Следственный отдел по городу Бокситогорску Ленинградской области возбудил уголовное дело после гибели подростка, который получил смертельный удар током при падении телефона в ванну с водой, сообщил Следственный комитет по Ленинградской области в телеграм-канале.

По данным следствия, 1 февраля 2026 года 13-летний подросток уронил в воду мобильный телефон, подключенный к зарядному устройству. Он получил удар током и погиб.

В «Газель» с погибшими подростками въехал оторвавшийся модульный дом
Общество

Ранее отец ребенка рассказал 78.ru, что сын мог уснуть, попав в теплое помещение с мороза, и случайно выпустить телефон из рук.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 109 УК — причинение смерти по неосторожности.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Авторы
Теги
Валерия Антонова
уголовное дело смерть Ленинградская область подросток
Материалы по теме
Суд арестовал владельца сауны, где погибли пять подростков
Общество
Полиция назвала причину взрыва в Химках, при котором погиб подросток
Общество
В Ленобласти погиб подросток-зацепер
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 17:27
Лавров заявил о предложении Вашингтону убрать барьеры в отношениях Политика, 23:02
Премьеры Дании и Канады выступили за «надежные гарантии» Украине Политика, 23:00
Задержанный в Псковской области признался в убийстве 9-летнего мальчика Общество, 22:28
Детсад, в котором угорели дети, подключили к газу незаконно Общество, 22:21
В Ленобласти подросток погиб от удара током, уронив телефон в ванну Общество, 22:16
«Спартак» выиграл третий матч подряд в КХЛ Спорт, 21:56
Жители Петербурга вышли гулять по замерзшим каналам. Фотогалерея Общество, 21:55 
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Совершившим смертельное ДТП грузовиком управлял лишенный прав водитель Общество, 21:55
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
WADA: правила, санкции и новые вызовы для мирового спорта База знаний, 21:45
Российского вратаря признали второй звездой недели в НХЛ Спорт, 21:40
Ученые объяснили, чем опасен вирус оспы обезьян и его связь с приматами Общество, 21:33
Беглов сообщил о переходе «Ленфильма» в собственность Петербурга Общество, 21:28
Украинская федерация не согласилась с главой ФИФА по допуску россиян Спорт, 21:28