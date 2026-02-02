Лавров заявил о потере Финляндией статуса «честного брокера» из-за НАТО

Сергей Лавров (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Финляндия после вступления в НАТО окончательно потеряла статус «честного брокера» в международных делах, государство не может быть посредником в переговорах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Со вступлением Финляндии в НАТО в 2023 году и ведущимся ускоренными темпами освоением территории этой страны силами военного блока былой статус «честного брокера» в международных делах финнами, на наш взгляд, безвозвратно утрачен», — сказал Лавров в ответ на вопросы по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Лавров заявил, что Финляндия, вступив в Североатлантический альянс и поддержав ограничения против России, стала для Москвы непримиримым оппонентом. Лавров также заявил о «русофобских высказываниях нынешних финских руководителей».

«Так что у нас нет оснований предполагать возможность для Финляндии стать посредником в каких-либо будущих переговорных процессах при неизменности нынешнего внешнеполитического курса и самой геополитической философии Хельсинки», — подчеркнул Лавров.

Кроме того, как сказал министр, Россия, в отличие от Финляндии, выступает за комплексное укрепление европейской безопасности, которое учитывало бы интересы всех стран континента.

В августе 2025 года Лавров заявил, что Финляндия, подписавшая ранее договор о вечном нейтралитете, все же вступила в НАТО, которое считает Россию врагом.

Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса в апреле 2023 года.