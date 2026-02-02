 Перейти к основному контенту
Не менее 30 воронежских школ перевели на удаленку из-за морозов

Фото: Валентина Перфильева / Shutterstock
В Воронежской области 30 школ полностью перевели на дистанционный формат обучения в связи с сильными морозами, сообщили в пресс-службе регионального минобрнауки, передает «TV Губерния».

Кроме того, еще 200 школ Воронежской области отправили на дистанционное обучение учеников начальных классов, добавили в ведомстве.

Ранее мэр Воронежа Сергей Петрин также предупредил о сильных морозах в городе, в связи с чем учеников с первого по четвертый класс школ Воронежа перевели на дистанционный формат обучения. При этом работа детских садов осталась штатной. Петрин порекомендовал родителям постараться не водить детей по сильному морозу в сады.

«Яндекс Go» дал рекомендации по заказу такси в морозы
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Кроме того, 1 февраля региональное правительство порекомендовало школам учитывать температуру воздуха при организации учебного процесса и отменять занятия для учащихся 1–4 классов при температуре воздуха ниже минус 25 градусов, для учащихся 5–8 классов — при температуре воздуха ниже минус 27 градусов, для учащихся 9–11 классов — при температуре воздуха ниже минус 29 градусов.

При этом школы и детские сады продолжают обычную работу, детей, которые пришли в учреждения, обязаны принять, подчеркнули в министерстве.

Читайте РБК в Telegram.

