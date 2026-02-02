 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Роспотребнадзор предложил не попавшим на шоу «Щелкунчик» коллективный иск

Шоу &laquo;Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром&raquo;
Шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области собирается подать коллективный иск в защиту прав потребителей из-за того, что компания «Ледовые сезоны» не возвращает деньги за отмененное в Екатеринбурге шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром», сообщило ведомство в телеграм-канале.

«Так как ООО «Ледовые сезоны» в добровольном порядке не возвращает деньги за неоказанные услуги, Управление Роспотребнадзора предлагает пострадавшим потребителям присоединиться к групповому иску», — говорится в посте.

Для того чтобы присоединиться к иску, ведомство предлагает направить ряд документов до 2 марта 2026 года. После этой даты заявителям будет предложено самостоятельно обращаться в суд, отметил Роспотребнадзор.

Все билеты на декабрьские представления «Щелкунчика» в Москве распроданы
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» должно было пройти в Екатеринбурге 23 декабря 2025 года на «УГМК-Арене». Об отмене, по словам администратора площадки, сообщили за четыре дня до мероприятия, при этом на сайте организаторов информации о переносе не было.

Представление было отменено также в нескольких других городах. Когда зрители попытались вернуть деньги за билеты, организаторы перестали выходить на связь.

Валерия Антонова
Щелкунчик коллективный иск Свердловская область
