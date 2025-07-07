Союз операторов ответил на планы Украины конфисковать российские вагоны
Союз операторов железнодорожного транспорта России (СОЖТ) ответил на планы Украины конфисковать российские вагоны. Как заявили в организации РБК, изъятие, удержание или другие ограничения на использование российского железнодорожного подвижного состава, вводимые украинской стороной, являются незаконными и не соответствуют требованиям международных соглашений, в том числе соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении.
В СОЖТ напомнили, что на территории Украины с начала российско-украинского конфликта оказалось более 15 тыс. российских вагонов.
В 2022 году компания «Укржелдорога» объявила о начале процедуры национализации 15 тыс. российских вагонов, находящихся на территории Украины. Как заявили в компании, составы принадлежат 250 компаниям.
5 июля 2025 года украинский президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект закона о принудительном изъятии в пользу Украины 1592 железнодорожных вагонов. Документ обосновывает «правовые основы принудительного изъятия» по мотивам общественной необходимости объектов права собственности России.
В течение последних трех лет украинские власти активно проводили конфискацию имущества, связанного с Россией и Белоруссией. С марта 2022 года на Украине действует закон, позволяющий принудительно изымать объекты собственности России и ее резидентов на территории Украины без компенсации.
Читайте РБК в Telegram.
Как школьники сдали ЕГЭ и по каким предметам снизился средний балл
Бывший губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта
Twitch попросил запретить сыну Константина Малофеева судиться вне США
Последствия наводнения в Техасе. Видео
В Индонезии начал извергаться вулкан. Видео
Чем известен уволенный с поста главы Минтранса Роман Старовойт
Трамп пригрозил повышением пошлин за поддержку БРИКС
Обстановка в аэропорту Пулково, где задержали более сотни рейсов. Видео
Economist рассказал об усилении раскола на Украине во главе с Ермаком
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов