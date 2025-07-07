Союз операторов ответил на планы Украины конфисковать российские вагоны

В 2022 году на Украине объявили о начале процедуры национализации 15 тыс. российских вагонов, которая, как отметили тогда, «займет время». 5 июля Зеленский внес в Верховную раду проект закона о принудительном изъятии 1592 вагонов

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Союз операторов железнодорожного транспорта России (СОЖТ) ответил на планы Украины конфисковать российские вагоны. Как заявили в организации РБК, изъятие, удержание или другие ограничения на использование российского железнодорожного подвижного состава, вводимые украинской стороной, являются незаконными и не соответствуют требованиям международных соглашений, в том числе соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении.



В СОЖТ напомнили, что на территории Украины с начала российско-украинского конфликта оказалось более 15 тыс. российских вагонов.

В 2022 году компания «Укржелдорога» объявила о начале процедуры национализации 15 тыс. российских вагонов, находящихся на территории Украины. Как заявили в компании, составы принадлежат 250 компаниям.

5 июля 2025 года украинский президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект закона о принудительном изъятии в пользу Украины 1592 железнодорожных вагонов. Документ обосновывает «правовые основы принудительного изъятия» по мотивам общественной необходимости объектов права собственности России.

В течение последних трех лет украинские власти активно проводили конфискацию имущества, связанного с Россией и Белоруссией. С марта 2022 года на Украине действует закон, позволяющий принудительно изымать объекты собственности России и ее резидентов на территории Украины без компенсации.