Поезд с пассажирами сошел с рельсов в метро Стамбула
В метро Стамбула поезд, который следовал по линии М1 Еникапы-Ататюрк/Киразлы, сошел с рельсов возле автовокзала Эсенлер, пассажиров эвакуировали, сообщает телеканал A Haber.
Причины аварии устанавливаются. Пострадавших, согласно информации местных СМИ, нет. Пассажиров предупредили о задержках поездов ввиду работ по устранению последствий схода поезда с рельсов.
В ноябре 2025 года на строящейся станции метро в Стамбуле произошел обвал грунта. Один из строителей погиб, трое других получили ранения.
