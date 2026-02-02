Поезд с пассажирами сошел с рельсов в метро Стамбула

В метро Стамбула поезд, который следовал по линии М1 Еникапы-Ататюрк/Киразлы, сошел с рельсов возле автовокзала Эсенлер, пассажиров эвакуировали, сообщает телеканал A Haber.

Причины аварии устанавливаются. Пострадавших, согласно информации местных СМИ, нет. Пассажиров предупредили о задержках поездов ввиду работ по устранению последствий схода поезда с рельсов.

В ноябре 2025 года на строящейся станции метро в Стамбуле произошел обвал грунта. Один из строителей погиб, трое других получили ранения.