В Риме ввели плату за бросание монет в фонтан из фильма «Сладкая жизнь»

Фото: Stefano Carofei / Keystone Press Agency / Global Look Press Фото: Vincenzo Livieri / Reuters Фото: Vincenzo Livieri / Reuters Фото: Vincenzo Livieri / Reuters Фото: Matteo Nardone / Keystone Press Agency / Global Look Press

Городские власти Рима ввели плату за бросание монет в фонтан Треви, чтобы снизить приток туристов и помочь в сборах на сохранение памятника, сообщает Reuters.

Цена составляет €2,40. Платные часы ограничены — с 11:30 до 22:00 в будние дни и с 9:00 до 22:00 в выходные. Вместе с тем правила о плате за бросание монеток в фонтан не распространяются на жителей Рима, равно как и на инвалидов и их сопровождающих, а также детей до шести лет.

При этом посещение сквера, расположенного близ фонтана, остается свободным.

Монетки в фонтан Треви традиционно бросают, чтобы гарантировать свое возвращение в Рим. Фонтан давно остается одной из самых популярных достопримечательностей города. Кроме того, памятник также известен благодаря съемкам фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь», в котором героиня Аниты Экберг заходит в фонтан и зовет своего партнера по фильму Марчелло Мастроянни: «Марчелло! Иди сюда!»

Фонтан Треви посетили более 10 млн человек с декабря 2024 года по декабрь 2025 года. На фоне рекордного туристического потока в Риме и Италии власти начали вводить плату за посещение популярных культурных достопримечательностей, включая Пантеон, Венецию в высокий сезон и некоторые локации в Вероне.