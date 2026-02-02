 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Риме ввели плату за бросание монет в фонтан из фильма «Сладкая жизнь»

Фото: Stefano Carofei / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Vincenzo Livieri / Reuters
Фото: Vincenzo Livieri / Reuters
Фото: Vincenzo Livieri / Reuters
Фото: Matteo Nardone / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Stefano Carofei / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Vincenzo Livieri / Reuters
Фото: Vincenzo Livieri / Reuters
Фото: Vincenzo Livieri / Reuters
Фото: Matteo Nardone / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Stefano Carofei / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Vincenzo Livieri / Reuters
Фото: Vincenzo Livieri / Reuters
Фото: Vincenzo Livieri / Reuters
Фото: Matteo Nardone / Keystone Press Agency / Global Look Press

Городские власти Рима ввели плату за бросание монет в фонтан Треви, чтобы снизить приток туристов и помочь в сборах на сохранение памятника, сообщает Reuters.

Цена составляет €2,40. Платные часы ограничены — с 11:30 до 22:00 в будние дни и с 9:00 до 22:00 в выходные. Вместе с тем правила о плате за бросание монеток в фонтан не распространяются на жителей Рима, равно как и на инвалидов и их сопровождающих, а также детей до шести лет.

При этом посещение сквера, расположенного близ фонтана, остается свободным.

В римской базилике после реставрации нашли ангела, похожего на Мелони
Общество

Монетки в фонтан Треви традиционно бросают, чтобы гарантировать свое возвращение в Рим. Фонтан давно остается одной из самых популярных достопримечательностей города. Кроме того, памятник также известен благодаря съемкам фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь», в котором героиня Аниты Экберг заходит в фонтан и зовет своего партнера по фильму Марчелло Мастроянни: «Марчелло! Иди сюда!»

Фонтан Треви посетили более 10 млн человек с декабря 2024 года по декабрь 2025 года. На фоне рекордного туристического потока в Риме и Италии власти начали вводить плату за посещение популярных культурных достопримечательностей, включая Пантеон, Венецию в высокий сезон и некоторые локации в Вероне.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Авторы
Теги
Софья Полковникова
фонтан Рим плата туристы
Материалы по теме
В римской базилике после реставрации нашли ангела, похожего на Мелони
Общество
Фреска с лицом премьера Италии стала причиной проверки епархии и властей
Политика
Тутберидзе прилетела в Италию на Олимпиаду
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 17:27
«Укрпочта» сменила логотип ради «связи с исторической Украиной» Общество, 20:06
Главу BitRiver арестовали из-за «криптосхемы» ухода от налоговПодписка на РБК, 20:03
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Ксения Шойгу возглавила фонд «Долина Менделеева» Экономика, 19:51
В Госдуме предложили увеличить штрафы за плохую уборку снега во дворах Недвижимость, 19:39
Зеленский заявил о готовности Украины к реальным шагам к миру Политика, 19:36
Кадры с предсказанием сурка Фила о наступлении весны Общество, 19:33
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В метро Москвы допустили проверку телефонов пассажиров Город, 19:29
В Риме ввели плату за бросание монет в фонтан из фильма «Сладкая жизнь» Общество, 19:23
Поезд с пассажирами сошел с рельсов в метро Стамбула Общество, 19:14
Хинштейн рассказал, как лечится дома после аварии. Видео Политика, 19:11
Клуб РПЛ объявил, что погасил десятилетний долг перед «дочкой» «Ростеха» Спорт, 19:09
Минпромторг сообщил о падении продаж автомобилей в начале года Авто, 19:04
Мосбиржа запланировала запуск фьючерсов на монеты Solana, Ripple и Tron
РАДИО
 Инвестиции, 19:01