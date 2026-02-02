В Риме ввели плату за бросание монет в фонтан из фильма «Сладкая жизнь»
Городские власти Рима ввели плату за бросание монет в фонтан Треви, чтобы снизить приток туристов и помочь в сборах на сохранение памятника, сообщает Reuters.
Цена составляет €2,40. Платные часы ограничены — с 11:30 до 22:00 в будние дни и с 9:00 до 22:00 в выходные. Вместе с тем правила о плате за бросание монеток в фонтан не распространяются на жителей Рима, равно как и на инвалидов и их сопровождающих, а также детей до шести лет.
При этом посещение сквера, расположенного близ фонтана, остается свободным.
Монетки в фонтан Треви традиционно бросают, чтобы гарантировать свое возвращение в Рим. Фонтан давно остается одной из самых популярных достопримечательностей города. Кроме того, памятник также известен благодаря съемкам фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь», в котором героиня Аниты Экберг заходит в фонтан и зовет своего партнера по фильму Марчелло Мастроянни: «Марчелло! Иди сюда!»
Фонтан Треви посетили более 10 млн человек с декабря 2024 года по декабрь 2025 года. На фоне рекордного туристического потока в Риме и Италии власти начали вводить плату за посещение популярных культурных достопримечательностей, включая Пантеон, Венецию в высокий сезон и некоторые локации в Вероне.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии