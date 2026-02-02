Турагентства назвали сложности нового способа отдыха на Мальдивах

Фото: Martin Moxter / imageBROKER.com / Global Look Press

Все большую популярность среди туристов, отдыхающих на Мальдивах, приобретают гестхаусы и локальные острова, однако этот вид отдыха включает в себя как преимущества, так их существенные недостатки, о которых РБК рассказали эксперты туристической отрасли.

«При внешне одинаковых природных условиях существуют важные нюансы: более сложная логистика, ограниченные возможности медицинской помощи, вопросы контроля за экскурсионной деятельностью», — рассказала РБК гендиректор туроператора «СатМаркет», эксперт Российского союза туриндустрии Ирина Сетун. По ее словам, неприятные инциденты с туристами чаще всего происходили именно на локальных островах, где услуги оказывают непроверенные организаторы.

К числу недостатков отдыха в гестхаусах и на локальных островах специалисты Ассоциации туроператоров отнесли дресс-код, который необходимо соблюдать вне специально отведенных пляжей, а также госполитику в отношении алкоголя. На локальных островах он запрещен полностью.

Гестхаусы предлагают чистые и функциональные номера с базовым питанием, однако качество услуг там заметно ниже, чем на курортах. Питание в них также не отличается большим разнообразием, а пляжи оказываются не такими благоустроенными.

Стоимость отдыха в гестхаусах, включая перелет и пересадки, составляет от 200 тыс. руб. на двоих, тогда как отдых в резортах обойдется туристам в сумму от 450 тыс. руб. Именно из-за стоимости россияне стали чаще бронировать гестхаусы, а не отели-резорты, сообщал ранее «Интерфакс-Туризм».

По данным Министерства туризма Мальдив, сегмент гестхаусов в последние годы заметно вырос: в 2025 году их на архипелаге насчитывалось не менее 977 с общим фондом более 16,8 тыс. мест. Это способствовало расширению туристического потока из России: в 2025 году Мальдивы посетили около 278 тыс. россиян (+23,8% по сравнению с 2024 годом).