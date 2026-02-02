Турагенты сообщили о росте нового дешевого способа отдохнуть на Мальдивах
Россияне стали чаще бронировать гестхаусы (гостевые дома) на Мальдивах — более дешевый вариант размещения по сравнению с отелями-резортами, пишет «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на представителей туриндустрии.
Актуальная стоимость путешествия с размещением в гестхаусах и перелетом с пересадками — от 200 тыс. руб. на двоих, в отелях-резортах с прямым рейсом — от 450 тыс. руб.
Как рассказала глава отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова, сейчас гестахаусы — полноценный и массовый сегмент рынка на Мальдивах.
По данным Министерства туризма Мальдив, за последние годы сегмент стремительно вырос и стал массовым: в прошлом году их на архипелаге было не менее 977 — с общим фондом более 16,8 тыс. мест.
«Благодаря развитию таких объектов размещения направление стало доступно для массового рынка, и спрос среди российских туристов растет. Средняя продолжительность пребывания в таких объектах — 9–12 ночей», — пояснил руководитель турагентства «Фэнтэзи Лайн» Михаил Нестеров.
Как отмечает «Интерфакс», рост гестхаусов способствовал расширению турпотока из России. Так, в 2025 году Мальдивы посетили около 278 тыс. россиян — это на 23,8% больше, чем годом ранее, и в три раза больше, чем в 2019-м.
