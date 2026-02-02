Глава Карелии назвал бездушным челлендж чиновников «Февраль без трат»

Артур Парфенчиков (Фото: Виталий Невар / РИА Новости)

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал неуместным челлендж минфина республики «Февраль без трат». Об этом он заявил во «ВКонтакте».

Парфенчиков напомнил, что 1 февраля в паблике минфина Карелии разместили пост о «челлендже» по управлению личными финансами «Февраль без трат».

Жителям республики предложили перестать спонтанно тратить деньги на одежду, посещение кафе и ресторанов, поездки на такси и развлечения. «️Бездушность и неуместность так называемого челленджа считаю очевидной <...> Предложенный челлендж бездумен по сути и безнравственен в основе своей! Никакого отношения к финансовой грамотности он не имеет», — написал в посте глава республики.

Он также поручил провести служебную проверку в отношении министра финансов республики Александра Климочкина, а также по факту ненадлежащего контроля публичной информационной политики министерства. О результатах сообщу дополнительно.

Пост был размещен во «ВКонтакте», на момент публикации этого материала он был удален. Как пишет «РБК Карелия», в распоряжении которого есть первоначальная версия редакции, региональный минфин предложил превратить экономию в игру и провести челлендж, отказавшись в феврале от покупок одежды, походов в кафе, а также поездок на такси и развлечений.

Предложение возмутило жителей республики, уточнил «РБК Карелия». Одна из жительниц написала в комментариях к посту: «Падает спрос — замедляется экономика, а это рецессия. При рецессии растет уровень бедности, реальные доходы у населения падают, а цены в магазинах растут».