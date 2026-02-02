Роспотребнадзор начал расследование сообщений о продаже рыбы с ртутью

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Роспотребнадзор выдал сети магазинов «Красное & Белое» предписание приостановить продажу потенциально опасной рыбы «Ставридка» марки «Сухогруз». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ведомство начало выездную проверку, в ходе которой специалисты отобрали пробы продукции, чтобы провести лабораторное исследование.

Накануне «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники сообщили, что в отозванной рыбе жители Новой Москвы нашли шарики ртути.

По данным изданий, «Ставридку» купила супружеская пара в магазине «Красное & Белое» во Внуково. При поедании продукции семья обнаружила ртуть, после чего она обратилась в полицию. В результате инцидента никто не пострадал, а шарики ртути изъяли.