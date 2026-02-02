 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Сурок Фил из США дал предсказание по наступлению весны

Сурок Фил из США предсказал, что зима продлится еще шесть недель
Сурок Фил из США предсказал еще шесть недель зимы. Филимон из Ленинградской области сделал аналогичный прогноз, а сурки Сережа и Наташа из Тульской области предсказали раннюю, но морозную весну

Сурок Фил из США дал предсказание по наступлению весны
Video

Сурок Фил из американского города Панксатони, штат Пенсильвания, предсказал позднюю весну в США, передает CNN. Когда его вытащили из норы, сурок увидел свою тень, что, по легенде, означает, что зима продлится еще шесть недель. Если этого не происходит, то ожидается ранняя весна.

CNN отмечает, что, хотя Фил имеет репутацию самого опытного предсказателя погоды в мире (по легенде, один и тот же сурок предсказывает погоду с конца 1800-х), согласно анализу Национального управления океанических и атмосферных исследований, за последние два десятилетия его прогнозы сбывались только в 35% случаев.

День сурка отмечается 2 февраля. Популярность праздника выросла благодаря фильму Гарольда Рэмиса «День сурка» (1993). Главные роли в нем исполнили Билл Мюррей и Энди Макдауэлл.

Тульские сурки Сережа и Наташа предсказали наступление весны. Когда ждать
Life
Степные сурки Сережа и Наташа

Традиционно в День сурка эти животные по всему миру выступают в роли «метеорологов» — в зоопарках внимательно следят за их поведением, по которому определяют прогноз.

Предсказания российских сурков разделились. Сурок Филимон из «Приюта Белоснежки» в Ленинградской области впервые за десять лет не проснулся 2 февраля, подтвердив прогноз американца Фила.

В то же время степные сурки Сережа и Наташа из Тульского областного экзотариума предсказали раннюю весну, которая при этом будет морозной. Согласно местным приметам, если сурок в этот день выходит к кормушке охотно, значит, вскоре стоит ждать наступления весны. Если животное сонное — холода продлятся.

Сурки вели себя по-разному: обычно осторожная Наташа «выскочила из вольера к миске с лакомствами», однако Сережа несколько раз выглядывал, а затем прятался обратно в свое убежище. Как считают сотрудники зоопарка, его поведение означает, что «весна придет рано, но зима еще пару раз напомнит о себе снегом и морозом».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
сурок Фил США зима Весна День Сурка
Материалы по теме
Синоптик Гидрометцентра рассказала, когда в Москве наступит весна
Общество
Синоптики предупредили об аномально холодной погоде в Москве
Общество
Синоптики оценили, когда ждать потепление в Москве после сильных морозов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 17:27
Россияне с отмененной бронью выиграли суд против турецкой авиакомпании Общество, 18:32
«Маер» приступил к внедрению Стандарта рекламы с традиционными ценностями Пресс-релиз, 18:32
Место ДТП в Красноярском крае, где погибли четверо подростков. Видео Общество, 18:30
Глава Мурманской области показал работы по установке опор ЛЭП. Видео Общество, 18:27
Роспотребнадзор начал расследование сообщений о продаже рыбы с ртутью Общество, 18:16
Суд Лондона признал россиянина виновным по делу о столкновении судов Политика, 18:16
Рабочие инструменты маркетинга: что изменилось Образование, 18:15
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В АКРА рассказали о векторах развития экономики России в 2026 году
РАДИО
 Экономика, 18:14
В «Газель» с погибшими подростками въехал оторвавшийся модульный дом Общество, 18:02
Минюст внес в список нежелательных фонд поддержки женщин в СМИ Политика, 18:02
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Российский суд приговорил к 25 годам вербовавшего заключенных в ВСУ Политика, 17:59
«Локомотив» выбрал нового капитана вместо ушедшего в ЦСКА Баринова Спорт, 17:56
Обвиненного в изнасилованиях сына кронпринцессы Норвегии арестовали Общество, 17:52