Сурок Фил из США дал предсказание по наступлению весны

Сурок Фил из США предсказал, что зима продлится еще шесть недель

Сурок Фил из США предсказал еще шесть недель зимы. Филимон из Ленинградской области сделал аналогичный прогноз, а сурки Сережа и Наташа из Тульской области предсказали раннюю, но морозную весну

Video

Сурок Фил из американского города Панксатони, штат Пенсильвания, предсказал позднюю весну в США, передает CNN. Когда его вытащили из норы, сурок увидел свою тень, что, по легенде, означает, что зима продлится еще шесть недель. Если этого не происходит, то ожидается ранняя весна.

CNN отмечает, что, хотя Фил имеет репутацию самого опытного предсказателя погоды в мире (по легенде, один и тот же сурок предсказывает погоду с конца 1800-х), согласно анализу Национального управления океанических и атмосферных исследований, за последние два десятилетия его прогнозы сбывались только в 35% случаев.

День сурка отмечается 2 февраля. Популярность праздника выросла благодаря фильму Гарольда Рэмиса «День сурка» (1993). Главные роли в нем исполнили Билл Мюррей и Энди Макдауэлл.

Традиционно в День сурка эти животные по всему миру выступают в роли «метеорологов» — в зоопарках внимательно следят за их поведением, по которому определяют прогноз.

Предсказания российских сурков разделились. Сурок Филимон из «Приюта Белоснежки» в Ленинградской области впервые за десять лет не проснулся 2 февраля, подтвердив прогноз американца Фила.

В то же время степные сурки Сережа и Наташа из Тульского областного экзотариума предсказали раннюю весну, которая при этом будет морозной. Согласно местным приметам, если сурок в этот день выходит к кормушке охотно, значит, вскоре стоит ждать наступления весны. Если животное сонное — холода продлятся.

Сурки вели себя по-разному: обычно осторожная Наташа «выскочила из вольера к миске с лакомствами», однако Сережа несколько раз выглядывал, а затем прятался обратно в свое убежище. Как считают сотрудники зоопарка, его поведение означает, что «весна придет рано, но зима еще пару раз напомнит о себе снегом и морозом».