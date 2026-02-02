 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Крупнейшие нефтекомпании Европы перейдут к политике жесткой экономии

FT: Крупнейшие нефтекомпании Европы перейдут к политике жесткой экономии
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Крупнейшие нефтегазовые компании Европы — Shell, BP, TotalEnergies, Eni и Equinor — сократят выплаты акционерам на миллиарды долларов, в совокупности на 10-25%, это говорит о переходе к политике жесткой экономии из-за ожидаемого снижения цен на нефть, сообщает Financial Times со ссылкой на аналитиков.

По оценке экспертов Barclays и UBS, в среднем объем выкупа акций в секторе снизится примерно на 21–25%, после нескольких лет, когда европейские нефтяные гиганты направляли более половины денежного потока на возврат капитала акционерам. Однако сейчас эта стратегия столкнулась с проблемами из-за падения цен на нефть примерно на 20% в 2025 году и прогнозы дальнейшего ослабления котировок в первой половине 2026‑го, пишет FT.

В начале 2025 года баррель нефти Brent стоил почти $77, а к концу — чуть выше $60. Goldman Sachs прогнозировал $56 за баррель в 2026 году.

Вечером 2 февраля стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $65,91 за баррель.

Часть компаний уже начала пересматривать политику: французская TotalEnergies объявила, что сократит объем ежеквартального обратного выкупа акций на $500 млн — $1,25 млрд в 2026 году при условии, что средняя цена на нефть составит $60-70 за баррель. Норвежская Equinor, по оценке HSBC, может сократить годовую программу с $5 млрд до $2 млрд, а Shell — с $3,5 млрд до $3 млрд.

В Европе рассказали, как от зеленой повестки вернулись к поиску нефти
Экономика
Фото:LiteHeavy / Shutterstock

Советы директоров примут решение незадолго до публикации отчетов компаний в феврале.

В то же время ExxonMobil и Chevron, хотя и отчитались о самой низкой годовой прибыли за четыре года, не объявляли о планах сократить выплаты акционерам, отмечает газета.

Глава греческой энергетической компании Energean Group Матиос Ригас рассказывал, что несколько стран Европы, в том числе Италия и Греция, решили отойти от курса на возобновляемую зеленую энергетику и возобновили поиски собственных запасов нефти и газа.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Теги
Европа нефтекомпании акционеры выкуп акций цены на нефть
Материалы по теме
FT оценила сокращение доходов России от продажи нефти в 2025 году
Экономика
Орбан пообещал не допустить запрета на импорт газа и нефти из России
Политика
В Европе рассказали, как от зеленой повестки вернулись к поиску нефти
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 02 фев, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 02 фев, 17:27
Bloomberg оценил возможную капитализацию SpaceX и xAI перед IPO Технологии и медиа, 00:31
«Аэрофлот» увеличил цены по плоским тарифам на Дальний Восток Бизнес, 00:20
Вступило в силу постановление об отказе ЕС от российского газа Политика, 00:14
Россияне рекордно нарастили вложения в золото. Удастся ли им заработатьПодписка на РБК, 00:01
Умеров пообещал в ближайшее время «результаты» по обмену пленными Политика, 02 фев, 23:58
Президент Италии призвал к олимпийскому перемирию Политика, 02 фев, 23:50
Из больницы в Латвии уволили 49 граждан России и Белоруссии Политика, 02 фев, 23:43
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Крупнейшие нефтекомпании Европы перейдут к политике жесткой экономии Экономика, 02 фев, 23:35
«Россети» сообщили, кого затронет новый механизм оплаты для потребителей Бизнес, 02 фев, 23:21
Британским военным разрешат самим сбивать беспилотники у армейских баз Политика, 02 фев, 23:18
Лавров заявил о предложении Вашингтону убрать барьеры в отношениях Политика, 02 фев, 23:02
Премьеры Дании и Канады выступили за «надежные гарантии» Украине Политика, 02 фев, 23:00
Задержанный в Псковской области признался в убийстве 9-летнего мальчика Общество, 02 фев, 22:28
Детсад, в котором угорели дети, подключили к газу незаконно Общество, 02 фев, 22:21