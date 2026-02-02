Крупнейшие нефтекомпании Европы перейдут к политике жесткой экономии

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Крупнейшие нефтегазовые компании Европы — Shell, BP, TotalEnergies, Eni и Equinor — сократят выплаты акционерам на миллиарды долларов, в совокупности на 10-25%, это говорит о переходе к политике жесткой экономии из-за ожидаемого снижения цен на нефть, сообщает Financial Times со ссылкой на аналитиков.

По оценке экспертов Barclays и UBS, в среднем объем выкупа акций в секторе снизится примерно на 21–25%, после нескольких лет, когда европейские нефтяные гиганты направляли более половины денежного потока на возврат капитала акционерам. Однако сейчас эта стратегия столкнулась с проблемами из-за падения цен на нефть примерно на 20% в 2025 году и прогнозы дальнейшего ослабления котировок в первой половине 2026‑го, пишет FT.

В начале 2025 года баррель нефти Brent стоил почти $77, а к концу — чуть выше $60. Goldman Sachs прогнозировал $56 за баррель в 2026 году. Вечером 2 февраля стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $65,91 за баррель.

Часть компаний уже начала пересматривать политику: французская TotalEnergies объявила, что сократит объем ежеквартального обратного выкупа акций на $500 млн — $1,25 млрд в 2026 году при условии, что средняя цена на нефть составит $60-70 за баррель. Норвежская Equinor, по оценке HSBC, может сократить годовую программу с $5 млрд до $2 млрд, а Shell — с $3,5 млрд до $3 млрд.

Советы директоров примут решение незадолго до публикации отчетов компаний в феврале.

В то же время ExxonMobil и Chevron, хотя и отчитались о самой низкой годовой прибыли за четыре года, не объявляли о планах сократить выплаты акционерам, отмечает газета.

Глава греческой энергетической компании Energean Group Матиос Ригас рассказывал, что несколько стран Европы, в том числе Италия и Греция, решили отойти от курса на возобновляемую зеленую энергетику и возобновили поиски собственных запасов нефти и газа.