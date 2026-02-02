 Перейти к основному контенту
В Иране арестовали соавтора победившего в Каннах фильма

Протесты в Иране
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Один из авторов сценария номинированного на «Оскар» фильма «Простая случайность» — Мехди Махмудиан — арестован в Тегеране. Об этом пишет Hollywood Reporter со ссылкой на дистрибьютора.

Компания Neon сообщила, что арест произошел после того, как Махмудиан и еще 16 человек — в том числе режиссер «Простой случайности» Джафар Панахи и лауреат Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади — подписали публичное заявление, осуждающее насилие в отношении протестующих в Иране.

Иран опубликовал список погибших при протестах
Политика
Тегеран, Иран, 8 января 2026&nbsp;г.

«Массовое и систематическое убийство граждан, которые смело вышли на улицы, чтобы положить конец незаконному режиму, представляет собой организованное государственное преступление против человечности <...> Основная ответственность <...> лежит на Али Хаменеи, лидере Исламской Республики, и репрессивных структурах режима», — говорится в письме.

В конце декабря 2025 года в Иране начались массовые протесты из-за недовольства экономической ситуацией. Во время митингов в стране отключили интернет и связь. Из-за этого данные о погибших и пострадавших в ходе волнений разнятся. По данным на 23 января, иранское правительство признало гибель около 3000 человек, но правозащитные организации оценивают число жертв в десятки тысяч.

«Простая случайность» — официальный претендент на «Оскар» от Франции — уже получила «Золотую пальмовую ветвь» 78-го Каннского кинофестиваля. Это 11-й по счету фильм Панахи. В 2023 году он вышел из иранской тюрьмы и снял ленту без разрешения властей.

По данным «Би-би-си», незадолго до начала протестов Панахи был заочно приговорен к одному году тюремного заключения и двухлетнему запрету на выезд из Ирана.

