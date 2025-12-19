Страдающей от фиброза кронпринцессе Норвегии могут пересадить легкие
Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит, возможно, перенесет пересадку легких, сообщила королевская семья.
По информации дворца, осенью был проведен ряд обследований, которые продемонстрировали «явное ухудшение» состояния здоровья кронпринцессы. В связи с этим врачи взяли в расчет возможность проведения операции по пересадке легких.
«Приближается время, когда необходимо провести пересадку легких, и мы ведем необходимую подготовку, чтобы это стало возможным, когда придет время», — заявил Аре Мартин Хольм, заведующий отделением пульмонологии в Университетской больнице Осло.
Как уточнили во дворце, пока не решено, когда ее внесут в список ожидания на трансплантацию.
У 52-летней кронпринцессы — жены наследного принца Хокона, матери троих детей — в 2018 году был диагностирована редкая форма легочного фиброза. Это хроническое заболевание, вызывающее рубцевание легких и приводящее к снижению потребления кислорода.
В этом году Метте-Марит заявила, что «нуждается в большей помощи, чем раньше», и отошла от выполнения официальных обязанностей.
Ее муж Хокон — единственный сын короля Норвегии Харальда V и его жены королевы Сони.
