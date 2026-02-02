 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В СК назвали возможную причину крушения учебного самолета в Орске

СК: причиной падения учебного самолета в Орске могла стать ошибка пилотирования

Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области
Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области
Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области
Причиной падения учебного самолета в Орске Оренбургской области могла стать ошибка пилотирования или техническая неисправность, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК на транспорте. Для выяснения точных причин происшествия проводится комплекс первоначальных следственных действий, допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз», — говорится в сообщении.

Утром 2 февраля учебный четырехместный самолет Diamond разбился в Орске, находившиеся на борту пилот и два курсанта погибли. Как позднее уточнил мэр Орска Артем Воробьев, полет осуществляли курсанты Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.

СК и транспортная прокуратура начали проверку, позднее следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголвоного кодекса - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта; максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет.

Росавиация классифицировала произошедшее как катастрофу. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Приволжского МТУ Росавиации.

Анастасия Лежепекова
Следственный комитет крушения самолет Оренбургская область причина
