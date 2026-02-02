 Перейти к основному контенту
Белоруссия стала крупнейшим поставщиком рыбы в Россию в 2025 году

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Белоруссия в 2025 году стала главным поставщиком рыбы в Россию, поставив морепродукты на сумму $336 млн, сообщает пресс-служба Рыбного союза в телеграм-канале.

«Крупнейшим поставщиком по итогам года стала Республика Беларусь, с долей около 16% в натуральном выражении и 11% в стоимостном», — говорится в сообщении.

В союзе подчеркнули, что Белоруссия стала крупнейшим поставщиком, несмотря на сокращение импорта рыбы в Россию на 3% в физическом выражении и на 8% в денежном, до 112 тыс. т на сумму $336 млн.

Большую часть импорта составили продукция из сурими (крабовые палочки), пресервы из сельди, икра мойвы, слабосоленая форель, копченая салака и скумбрия, пресервы из ракообразных и моллюсков.

Второе место по объему поставок (в весе) морепродуктов в Россию занял Китай (с долей 14% в натуральном выражении и 13% в стоимостном), второе — Турция (с долей 11% в весе и 16% в деньгах). Из КНР в Россию в основном поставляли мороженую скумбрию, аквакультурную форель, сайру, сушеный кальмар, мороженые мидии, консервы из тунца и жареное филе угря.

Из Турции же — мороженые и охлажденные аквакультурные форель, сибас и дорадо.

Какая страна стала рекордсменом по закупке российской водки. Инфографика
Бизнес
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

По данным союза, к концу 2025 года российский импорт рыбы и морепродуктов вырос на 3% в весе и на 7% в деньгах, до 680 тыс. т на сумму $3,1 млрд. Вылов рыбы российскими рыбаками по итогам 2025 года составил почти 4,7 млн т, что на 5,6% ниже результатов 2024 года.

