Политика
0

Думе предложили ввести наказание за отрицание геноцида советского народа

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание факта геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России» на сайте. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента России.

«Законопроект вводит три новых состава преступлений: отрицание факта геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны, уничтожение или осквернение захоронений и мемориальных объектов, посвященных его жертвам, а также оскорбление их памяти», — говорится в сообщении.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 243 Уголовного кодекса России (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия) и статью 354 (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны).

Закон важен в связи с ростом попыток фальсификации истории и оправдания нацистской идеологии, отметили в ЕР. Инициатор законопроекта, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко связала защиту правды о геноциде советского народа с национальной безопасностью.

В Госдуму внесли законопроект о запрете делать ставки до 21 года
Общество
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

По словам Занко, ряд государств ведет политику, направленную на искажение истории Великой Отечественной войны и оправдание идей нацизма, что проявляется в сносе и осквернении памятников, переписывании истории, героизации нацистских преступников и формировании искаженного исторического сознания, особенно у молодежи.

Занко подчеркнула, что нацистский геноцид советского народа является доказанным фактом, подтвержденным архивными документами, материалами Нюрнбергского процесса, решениями российских судов и новыми находками.

Законопроект уже поддержали Верховный Суд и Правительство России.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
геноцид уголовное наказание Великая Отечественная война
