Заявление Каллас о «законе джунглей» и мировом порядке. Видео

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас, выступая на конференции по безопасности в Осло, допустила, что миропорядок, основанный на правилах, всегда был иллюзией, и на самом деле работало право сильного.

Фрагмент выступления Каи Каллас на русском: «Есть мнение, что международный порядок, основанный на правилах, был иллюзией. Это всегда был закон джунглей — у кого сила, тот берет все, что хочет. Но даже в джунглях животные сотрудничают. И мы оказались в ситуации, когда нам действительно нужно развивать международный порядок дальше, с теми странами, которые хотят порядка, основанного на правилах».

Предшественник Каллас на посту главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказывался против идеи «Европы как крепости», огражденной от проблем остального мира. Он отмечал, что сам проект строительства современной Европы изначально опирался на отказ следовать «закону джунглей».