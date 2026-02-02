 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине⁠,
0

Бастрыкин попросил разрешить завести дело о взятке против судьи в ЛНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Александр Бастрыкин / Telegram)

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин просит у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) разрешить возбудить уголовное дело в отношении председателя Антрацитовского городского суда ЛНР Сергея Костулина, сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Судью подозревают  в получении взятки в размере 1,5 млн. руб. (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 15 лет.

«По результатам проверки председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным в Высшую квалификационную коллегию судей направлено представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Костулина по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении Петренко.

Бастрыкин попросил разрешить возбудить уголовные дела против шести судей
Политика
Александр Бастрыкин

Как считает  следствие, в октябре 2023 года Костулин пообещал за денежное вознаграждение обеспечить минимальное наказание по уголовному делу местного жителя и предложил своему знакомому выступить посредником при передаче взятки. В июне 2024 года посредник отдал ему деньги, передача средств проходила под контролем сотрудников ФСБ.

Уголовное дело находилось в производстве Костулина с марта по август 2024 года, после чего было передано другому судье. В ноябре того же года производство приостановили, поскольку подсудимый отправился в зону специальной военной операции.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу (глава 52), судьи относятся к категории спецсубъектов — в отношении них, даже после ухода с должности, действует особый порядок уголовного преследования. Постановление о возбуждении дела в отношении судьи должен подписать лично председатель Следственного комитета с согласия квалификационной коллегии судей соответствующего уровня.

Александра Озерова
