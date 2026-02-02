Минобороны сообщило об уничтожении трех установок HIMARS
Минобороны в сегодняшней сводке из зоны боевых действий сообщило, что за последние сутки были уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS.
HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — это американская высокомобильная реактивная система залпового огня на колесах. Может вести стрельбу всеми типами снарядов семейства MFOM — неуправляемыми M-26, а также управляемыми ракетами M-30 и M-31 GMLRS и баллистическими ракетами MGM-140 ATACMS. Дальность стрельбы достигает 500 км в зависимости от используемых ракет.
Также уничтожены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.
В военном ведомстве не уточнили, где именно это произошло.
В конце января власти Брянской и Белгородской областей сообщали об обстрелах регионов при помощи РСЗО HIMARS. Были атакованы в том числе объекты энергетики.
