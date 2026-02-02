Как арестовывали владельца сауны, где погибли пять подростков. Видео

Video

Кемеровский суд арестовал владельца сауны в Прокопьевске Алексея Долгачева на срок до 31 марта 2026 года (1 месяц 30 суток под стражей). На видео из зала суда видно, как подозреваемого ведут по коридору, и прения сторон во время процесса.

Следствие и гособвинение просили арест, адвокат — смягчение меры пресечения. Ранее Долгачева задержали по делу о сауне, где погибли пятеро подростков (15–17 лет) от угарного газа при пожаре. Владельцу и администратору грозит до 10 лет по ч. 3 ст. 238 УК.