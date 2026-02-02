 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Как арестовывали владельца сауны, где погибли пять подростков. Видео

Появилось видео, как арестовывали владельца сауны, где погибли пять подростков

Как арестовывали владельца сауны, где погибли пять подростков. Видео
Video

Кемеровский суд арестовал владельца сауны в Прокопьевске Алексея Долгачева на срок до 31 марта 2026 года (1 месяц 30 суток под стражей). На видео из зала суда видно, как подозреваемого ведут по коридору, и прения сторон во время процесса.

Следствие и гособвинение просили арест, адвокат — смягчение меры пресечения. Ранее Долгачева задержали по делу о сауне, где погибли пятеро подростков (15–17 лет) от угарного газа при пожаре. Владельцу и администратору грозит до 10 лет по ч. 3 ст. 238 УК.

Суд арестовал владельца сауны, где погибли пять подростков
Общество
Фото:Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса

