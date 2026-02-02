 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

«Почта России» разрешила не указывать адрес при отправлении посылок

«Почта России» запустила доставку посылок по номеру телефона
Фото: Денис Синяков для РБК
Фото: Денис Синяков для РБК

«Почта России» запустила новую услугу, позволяющую отправлять посылки по номеру телефона вместо точного адреса и полного имени получателя, сообщила компания на своем сайте.

Для получения посылки адресату необходимо дать согласие на подключение бесплатной услуги доставки по номеру. После отправки получателю автоматически придет трек-номер, а сама посылка поступит в почтовое отделение, указанное в профиле адресата.

«Раньше отправители могли ошибиться в адресе, а поиск верного индекса мог занять много времени. Сейчас персональным идентификатором в онлайн-сервисах стал мобильный телефон», — отметил первый заместитель генерального директора компании Максим Цыпин.

Матвиенко предупредила, что сотрудники «Почты России» «скоро разбегутся»
Политика
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

В конце января спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала «Почту России» за маленькие зарплаты и плохие условия работы. Она отметила, что особенно остро ситуация обстоит в сельских отделениях.

Ранее глава «Почты России» Михаил Волков сообщил, что после 2022 года выручка компании начала падать, а большинство сельских отделений «имеют отрицательную маржинальность и несут исключительно социальную миссию».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Авторы
Теги
Александра Озерова
«Почта России» Почта России посылки
Материалы по теме
Матвиенко предупредила, что сотрудники «Почты России» «скоро разбегутся»
Политика
В «Почте России» рассказали, на вайб каких поколений ориентируются
Технологии и медиа
«Почта России» приостановила наземную доставку в пять стран
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
В Петербурге задержали подозреваемого в похищении 9-летнего мальчика Общество, 15:29
В минздраве Подмосковья рассказали о состоянии пациента с оспой обезьян Общество, 15:23
Эксперты оценили риски для китайских автомобилей из-за аномальных холодов
РАДИО
 Авто, 15:22
Бастрыкин попросил разрешить завести дело о взятке против судьи в ЛНР Политика, 15:21
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
Российских юниоров допустили в пятом командном виде спорта Спорт, 15:17
Заявление Каллас о «законе джунглей» и мировом порядке. Видео Политика, 15:14
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Роднина фразой «попрыгали и ладно» оценила возвращение Валиевой Спорт, 15:07
Поиски пропавшего в Петербурге мальчика продолжаются уже три дня Общество, 15:07
В ФРГ арестовали пятерых подозреваемых в поставках для оборонки России Политика, 15:05
Руцентр разработал индекс деловой активности для доменного рынка Компании, 15:00
Полиция показала, как мошенники через бота крадут доступ к «Госуслугам» Общество, 14:51
Гибридные Zeekr 9Х массово ломаются в России. Что случилось Авто, 14:50
В России и Белоруссии решили ввести статус «товара Союза» Экономика, 14:49