«Почта России» разрешила не указывать адрес при отправлении посылок

Фото: Денис Синяков для РБК

«Почта России» запустила новую услугу, позволяющую отправлять посылки по номеру телефона вместо точного адреса и полного имени получателя, сообщила компания на своем сайте.

Для получения посылки адресату необходимо дать согласие на подключение бесплатной услуги доставки по номеру. После отправки получателю автоматически придет трек-номер, а сама посылка поступит в почтовое отделение, указанное в профиле адресата.

«Раньше отправители могли ошибиться в адресе, а поиск верного индекса мог занять много времени. Сейчас персональным идентификатором в онлайн-сервисах стал мобильный телефон», — отметил первый заместитель генерального директора компании Максим Цыпин.

В конце января спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала «Почту России» за маленькие зарплаты и плохие условия работы. Она отметила, что особенно остро ситуация обстоит в сельских отделениях.

Ранее глава «Почты России» Михаил Волков сообщил, что после 2022 года выручка компании начала падать, а большинство сельских отделений «имеют отрицательную маржинальность и несут исключительно социальную миссию».