Каллас назвала «закон джунглей» основой мирового порядка

«У кого сила, тот возьмет все, что хочет», — уверена Каллас. Но даже дикие животные умеют сотрудничать, подчеркивает глава европейской дипломатии

Кая Каллас (Фото: Yves Herman / Reuters)

Мировой порядок, который считается основанным на правилах, на практике нередко определяется правом сильного, заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас в ходе выступления на конференции по безопасности в Осло.

«Есть такой аргумент, есть мнение, что миропорядок, основанный на правилах, — это иллюзия. Это всегда был закон джунглей: у кого сила, тот возьмет все, что хочет», — сказала она.

Однако, продолжила дипломат, страны все равно должны продолжать развивать международное сотрудничество, ведь даже дикие животные ищут способы взаимодействия. «Но даже в джунглях животные сотрудничают, и я считаю, что мы должны развивать международный порядок со странами, которые его хотят», — заключила Каллас.

Предшественник Каллас на посту главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказывался против идеи «Европы как крепости», огражденной от проблем остального мира. Он отмечал, что сам проект строительства современной Европы изначально опирался на отказ следовать «закону джунглей». «Мы смогли заменить правовыми процедурами расчет на силу <...> Благодаря нашему союзу мы смогли упрочить мир и сотрудничество между ранее враждовавшими сторонами, сохраняя общую приверженность соблюдению правил и законов», — объяснил он.