Общество⁠,
0

Медведев рассказал, зачем он стрелял из пушки в сторону Финляндии

Медведев рассказал, что он стрелял из гаубицы в сторону Финляндии

Медведев рассказал, зачем он стрелял из пушки в сторону Финляндии
Video

Во время прохождения подготовки по военной учетной специальности заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев стрелял из гаубицы и противотанковой пушки в направлении Финляндии. Об этом он рассказал в интервью WarGonzo.

По его словам, стрельба велась в сторону финской границы не из-за конфронтации между государствами.

«Всё стреляли в направлении финской границы. Не потому, что мы с Финляндией враждовали. Наоборот, тогда был такой пушистый период, а просто потому, что там часть находилась», — сказал он.

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Политика
Дмитрий Медведев

Медведев рассказал, что по специальности он артиллерист, так что ему приходилось стрелять из разного оружия — из автоматов, снайперских винтовок, пистолетов и другого.

«Это, кстати, так объективно, как иногда принято говорить, немножко переключает внимание», — добавил зампред Совбеза.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Дмитрий Медведев Финляндия граница пушка
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
