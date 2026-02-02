Медведев рассказал, зачем он стрелял из пушки в сторону Финляндии
Во время прохождения подготовки по военной учетной специальности заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев стрелял из гаубицы и противотанковой пушки в направлении Финляндии. Об этом он рассказал в интервью WarGonzo.
По его словам, стрельба велась в сторону финской границы не из-за конфронтации между государствами.
«Всё стреляли в направлении финской границы. Не потому, что мы с Финляндией враждовали. Наоборот, тогда был такой пушистый период, а просто потому, что там часть находилась», — сказал он.
Медведев рассказал, что по специальности он артиллерист, так что ему приходилось стрелять из разного оружия — из автоматов, снайперских винтовок, пистолетов и другого.
«Это, кстати, так объективно, как иногда принято говорить, немножко переключает внимание», — добавил зампред Совбеза.
