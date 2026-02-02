На президентских выборах в Коста-Рике лидирует соратница Чавеса

Лаура Фернандес (Фото: Raquel Cunha / Reuters)

В первом туре президентских выборов в Коста-Рике лидирует 39-летняя Лаура Фернандес, передает Prensa Libre.

После обработки результатов на 69% избирательных участков она набрала более 49% голосов и значительно опережает ближайшего соперника Альваро Рамоса, набравшего 32%.

Фернандес занимает пост министра по делам президента и планирования и является сторонницей и последовательницей нынешнего президента страны Родриго Чавеса.

В своей предвыборной программе она пообещала принять жесткие меры по борьбе с наркотрафиком и преступностью, ужесточить сроки заключения для бандитов и приостановить действие конституционных прав в районах с высоким уровнем преступности, чтобы облегчить полиции проведение обысков и арестов.

Последние три года стали для страны рекордными по числу убийств: в 2023 году было зарегистрировано более 900 таких преступлений, а в 2024 и 2025 годах — свыше 870, передает CNN.

