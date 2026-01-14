 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Власти Коста-Рики заявили о предотвращении покушения на президента Чавеса

Родриго Чавес&nbsp;Роблес
Родриго Чавес Роблес (Фото: Shawn Thew / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В преддверии национальных выборов в Коста-Рике раскрыли план покушения на президента Родриго Чавеса Роблеса, сообщает La Nación.

Генеральный прокурор Коста-Рики Карло Диас подтвердил, что глава Дирекции разведки и национальной безопасности (DIS) Хорхе Торрес подал жалобу на 62-летнюю активистку Чинчилью Мору по подозрению в попытке убийства главы государства.

По данным DIS, Чинчилья Мора, предположительно, через переписку в мессенджере наняла наемного убийцу, однако покушение не было совершено из-за отказа исполнителя. В жалобе также отмечается, что обвиняемая угрожала «ассоциированным» лицам, если план не удастся.

Чинчилья Мора опровергла свою причастность к покушению: «Я никогда не обсуждала возможность покушения на жизнь президента и не собираюсь это делать», — заявила она. Женщина сообщила, что узнала о жалобе из средств массовой информации и готова сотрудничать с прокуратурой.

Действующий президент Коста‑Рики вступил в должность 8 мая 2022 года. Чавес представляет Социал-демократическую прогрессивную партию, срок его полномочий продолжается до мая 2026 года.

Президентские и законодательные выборы в Коста-Рике назначены на 1 февраля 2026 года. В случае, если ни один из кандидатов не наберет достаточного количества голосов в первом туре, возможен второй тур, который может состояться в апреле 2026 года.

