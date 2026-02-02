Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Медведев рассказал, что, став президентом, был готов нажать ядерную кнопку, если придется. По его мнению, любой политик возглавляющий ядерную страну, должен быть готов к такому решению, «но, не дай Бог, чтобы до этого дошло»

Дмитрий Медведев (Фото: ТАСС)

Любой политик, возглавляющий ядерную страну, не может исключить возможность применения ядерного оружия, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, занимавший должность президента в 2008—2012 годах, в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

Основатель проекта WarGonzo Семен Пегов спросил бывшего президента, смог бы он «нажать ту самую кнопку». «Человек, который дал согласие баллотироваться и избранный на должность президента ядерной страны, любой страны с соответствующим видом оружия, такого для себя исключать не может. В противном случае он обязан отказаться от такого рода должности», — ответил Медведев.



По словам Медведева, в период президентства он как верховный главнокомандующий принимал участие «во всех необходимых тренировках, в том числе по ядерному оружию». «Наши ядерные силы, стратегические ядерные силы развиваются, поэтому, естественно, этого исключать никогда нельзя. Но, не дай Бог, чтобы до этого дошло», — заключил он.

Действующий президент Владимир Путин говорил, что Россия фиксирует планы других стран по подготовке к ядерным испытаниям, и если они будут проведены, то российская сторона сделает то же самое. С военно-технической точки зрения страна готова к ядерной войне, но не станет применять ядерное оружие первой, подчеркивал глава государства.

Россия наряду с США считаются лидерами по размеру ядерного арсенала, на них приходится свыше 90% всего ядерного оружия в мире — 4309 и 3700 боеголовок соответственно. Всего в мире девять ядерных держав. Из них пять — Великобритания, Китай, Россия, США, Франция — официальные, их ядерный статус зафиксирован в Договоре о нераспространении ядерного оружия 1968 года. Страны, которые провели ядерные испытания после его подписания, — Индия, КНДР и Пакистан — считаются неофициальными ядерными державами. Отдельный случай — Израиль, о его ядерных испытаниях достоверных данных нет.

В ноябре 2025 года Путин обновил ядерную доктрину, согласно которой высшим государственным приоритетом является сдерживание агрессии против России и ее союзников. В новой версии документа был расширен перечень условий для применения Россией ядерного оружия: вместо четырех их стало пять. В частности, среди военных опасностей в документе перечислены наличие у потенциального противника оружия массового поражения, средств противоракетной обороны, крылатых, баллистических, гиперзвуковых ракет, беспилотников, а также размещение на территории неядерных государств ядерного оружия.