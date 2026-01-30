В Китае начались протесты после краха платформы для инвестиций в золото

Цены на золото в последние недели били рекорды. Китайская онлайн-платформа для инвестиций в драгметаллы, предлагающая быстрый заработок, потерпела крах, это затронуло 22 тыс. человек, у офиса компании в Шэньчжэне начались протесты

Фото: Kobe Li / Keystone Press Agency / Global Look Press

В китайском Шэньчжэне начались протесты у офиса популярной платформы Jie Wo Rui (JWR), специализирующейся на инвестициях в золото, после того как она оказалась банкротом. Убытки компании составляют 10 млрд юаней (около $1,4 млрд), сейчас она находится в стадии ликвидации, отмечает новостной портал Caproasia. Он указывает, что JWR работает в качестве посредника по размещению депозитов в золоте, но действует без брокерской лицензии, требующей среди прочего выполнения требований по минимальному капиталу.

Как пишет Bloomberg, крах JWR продемонстрировал масштабы спекулятивных сделок с золотом по всему Китаю, которые привели к рекордному росту цен на драгметаллы.

Платформа стала одной из сотен малых и средних компаний по всей стране, которые используют соцсети, чтобы привлечь розничных инвесторов в покупку золота, обещая быструю прибыль. В итоге они столкнулись с тем, что JWR не смогла вернуть их средства в полном объеме. К офису компании приехали люди из разных регионов Китая. Одна из клиенток рассказала, что рискует потерять порядка 1,5 млн юаней (более $200 тыс.). Еще 19 января женщина узнала о проблемах у платформы и получила возможность снять всего 1,500 юаней.

Другая клиентка JWR — Лили Ванг — обратила внимание на платформу в интернете и вложила около 100 тыс. юаней (почти $15 тыс.). Теперь она тоже не может вернуть свои средства.

«Этот скандал — самый масштабный из всех, что я когда-либо видел», — сказал Хуан Цзянь, юрист из Шэньчжэня, специализирующийся на инвестиционных спорах.

По его словам, многие жертвы — молодые матери или безработные, которые хотят разбогатеть в одночасье. «Если вы используете инвестиционные продукты в банке, вы получаете несколько процентов в год; если вы инвестируете в золото, вы получаете 1% прибыли или даже больше в мгновение ока», — говорит юрист.

Проблема в том, что небольшие инвестиционные платформы не имеют надлежащих механизмов хеджирования от резких колебаний цен, объясняет он.

Мировые цены на золото росли в последние месяцы на фоне геополитической напряженности, к 29 января они превысили $5600 за унцию. Также рекордный максимум обновило серебро, котировки которого достигли отметки $119,51 за унцию. Но уже 30 января цены на золото обвалились более чем на 10%.

Золото упало, поскольку инвесторы фиксировали прибыль после роста до нового рекордного уровня. Кроме того, коррекция наблюдалась из-за ожиданий объявления кандидатуры на пост председателя ФРС и восстановления курса доллара, рассказал главный торговый аналитик KCM Тим Уотерер.