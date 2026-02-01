 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Таиланде пропал криптоинвестор из Петербурга

В Таиланде пропал криптоинвестор из Петербурга Максим Гарбузов
Максим Гарбузов
Максим Гарбузов (Фото: из личного архива)

Российский криптоинвестор и боец муай-тай (тайского бокса) Максим Гарбузов из Санкт-Петербурга, более двух с половиной лет проживавший в Таиланде по спортивной визе, пропал в Паттайе. Об этом «РИА Новости» сообщила лидер одной из волонтерских групп в Таиланде и администратор русскоязычного паблика «Паттайя от А до Я» в соцсетях Светлана Шерстобоева.

По ее словам, Гарбузов перестал выходить на связь 24 декабря 2025 года. «С этого дня от него не поступило ни одного звонка или сообщения», — сообщила Шерстобоева. Телефон мужчины отключен, на письма и сообщения в мессенджерах он не отвечает.

Полиция Паттайи начала поиск после обращения владелицы дома, который Гарбузов арендовывал более двух лет и впервые не оплатил аренду. Правоохранители установили, что 24 декабря он выехал из дома на мотоцикле с большим рюкзаком, вечером расплатился банковской картой в магазине и после этого исчез, рассказала Шерстобоева.

Волонтеры распространили ориентировки в русскоязычных и тайскоязычных сообществах, а также проверили больницы и морги Паттайи. По данным, полученным волонтерами, с конца декабря 2025 года по январь 2026 года в городе не зафиксировано поступлений неопознанных тел иностранных граждан и случаев госпитализации иностранцев с амнезией.

РБК обратился за комментарием к Светлане Шерстобоевой и направил запросы в полицию Таиланда и посольство России в Таиланде.

Более 20 россиян пострадали при аварии катера в Таиланде
Общество

В начале января в Паттайе пропал россиянин Михаил Емельянов. В воскресенье, 1 февраля, «РИА Новости» со ссылкой на полицию Паттайи сообщило, что мужчина был найден мертвым. По данным правоохранителей, он был похищен и убит.

Тело обнаружили в районе Бангламунг. Следствие установило, что 7 января Емельянова похитили, после чего убили, а останки захоронили в разных местах. Задержан один иностранный подозреваемый, ведется розыск возможных соучастников.

Емельянов исчез после встречи с деловыми партнерами из Таиланда и России. Поиски начались после обращения его матери, прибывшей в страну. В ходе расследования выяснилось, что родственникам направляли требование о выкупе в $120 тыс., после чего контакт был утрачен. Следствие не исключает, что преступление связано с долговыми обязательствами.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
При участии
Ольга Ваганова
Таиланд Паттайя пропажа тайский бокс Санкт-Петербург
