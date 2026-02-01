В ДНР из-за атаки дронов погибли женщина и ребенок

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Два человека, в том числе ребенок, погибли в поселке городского типа Сартана в Донецкой народной республике (ДНР) в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

По его словам, погибла женщина и мальчик 1991 и 2020 годов рождения. Еще один мальчик 2018 года рождения пострадал, ему оказывают медицинскую помощь. В результате атаки были разрушены три жилых дома.

18 января в Белгородской области из-за атаки ВСУ погиб один человек, еще один получил ранения — в селе Нечаевка Белгородского округа в результате детонации FPV-дрона женщина скончалась на месте. В Грайворонском округе в селе Головчино дрон атаковал автомобиль на парковке предприятия, мужчина получил осколочные ранения бедра и термические ожоги правой кисти.