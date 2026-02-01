Фреска с лицом премьера Италии стала причиной проверки епархии и властей

Фото: Matteo Nardone / Keystone Press Agency / Global Look Press Фото: Matteo Nardone / Keystone Press Agency / Global Look Press Фото: Matteo Nardone / Keystone Press Agency / Global Look Press

Епархия Рима и надзорная служба по охране памятников Италии начали расследования после того, как в римской базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина на фреске обнаружили херувима с лицом премьер-министра Джорджи Мелони. Об этом сообщает Il Fatto Quotidiano.

Сходство между лицом Мелони и изображением херувима обнаружили на фреске после реставрации. Кардинал-викарий Рима Бальдо Рейна осудил произошедшее и начал проверку. «Мы выясним, кто несет ответственность», — заявили в Викариате.

Кроме того, проверку проводит Суперинтендантство памятников Италии (органы Министерства культурного наследия).

Священник базилики, монсеньор Даниэле Микелетти, спокойно отнесся к ситуации, заявив, что не видит проблемы, и даже шутит о сходстве. «Для меня не проблема, если у ангела лицо премьер-министра. <...> Если среди прихожан правого толка будет рост — это не проблема: я жду их завтра на мессу», — заявил он агентству AdnKronos.

Реставратор Бруно Валентинетти утверждает, что просто восстанавливал старую фреску и сходство с Мелони случайно.

Сама Мелони пошутила над ситуацией. «Нет, я определенно не похожа на ангела», — написала она в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Политики и эксперты обеспокоены возможным нарушением закона о культурном наследии и считают, что искусство должно быть отделено от текущей политики.

К примеру, глава группы Демократической партии в комиссии по культуре Палаты депутатов Ирена Манци заявила: «Возможность того, что реставрация охраняемого объекта могла привести к изображению, напоминающему современное лицо, представляет потенциальное и серьезное нарушение Кодекса культурного и природного наследия».

AdnKronos пишет, что в прошлом изображение могущественных лиц в церквях было обычным делом, но сегодня это воспринимается иначе.

Ангела, внешне похожего на Мелони, обнаружили на фреске справа от бюста последнего короля Италии Умберто II Савойского. Изначально там были нарисованы два херувима, которые традиционно изображаются бесполыми существами. Теперь один из ангелов, держащий в руках карту Италии, обрел черты женской крылатой фигуры, а его лик похож на лицо Мелони.