Москвичей предупредили о самых холодных сутках за зиму

Леус: 1 февраля температура в Москве опустится рекордно с начала зимы

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Нынешние сутки 1 февраля станут самыми холодными в Москве с начала зимы, температура воздуха составит минус 17–19 градусов, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.

В Московском регионе будет облачно, местами снежно.

Синоптик рассказал, что погоду в Москве 1 февраля сформирует западная периферия циклона, который выходит центром с юга в районы Средней Волги. Москвичей ждет температура минус 17–19 градусов, в Московской области показатели не многим отличаются — минус 16–21 градус. Ветер дует северный со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В понедельник, 2 февраля, пройдет небольшой снег, температура ночью составит минус 19–21 градус, а днем — минус 16–19 градусов.

Ночь на 1 февраля стала самой морозной с начала зимы. «Под утро [1 февраля] минимальный термометр на опорной метеостанции ВДНХ показал -21,0, что является самым морозным значением за всю зиму. Это на 9 градусов холоднее, чем положено по климатической норме самого студеного времени года», — рассказал РБК синоптик Евгений Тишковец. По его оценке, минувший январь в Москве «стал ровно на 2 градуса холоднее положенного по многолетним наблюдениям».

В Подмосковье морозы были еще сильнее — в Клину было минус 30,1 градуса. В Москве и области до вечера 3 февраля действует оранжевый уровень погодной опасности, следует с сайта Гидрометцентра России.