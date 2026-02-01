Польские военные заявили о прилете новых шаров со стороны Белоруссии
Польское воздушное пространство в ночь на 1 февраля нарушили запущенные с территории Белоруссии «объекты, похожие на воздушные шары», заявило оперативное командование Вооруженных сил Польши на своей странице в социальной сети X.
Радиолокационные системы контролировали перемещение объектов, угрозы для безопасности воздушного пространства они не представляли. По версии оперативного командования, Белоруссия таким образом проводит разведку и проверяет работоспособность систем ПВО Польши.
«Оперативное командование видов вооруженных сил находится в постоянном контакте с соответствующими службами и учреждениями и на постоянной основе передает собранные данные о наблюдаемых объектах. Вооруженные силы Польши остаются в готовности к выполнению задач, связанных с обеспечением безопасности польского воздушного пространства», — говорится в сообщении.
17 января Польша сообщала о «десятках» объектов в воздушном пространстве страны. По данным Бюро национальной безопасности государства, все они прибыли на территорию из Белоруссии.
О нарушении воздушного пространства Белоруссией заявляли и литовские власти. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что Минск не имеет отношения ко «всему, что залетает в Польшу, Литву».
