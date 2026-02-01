 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Reuters узнал, почему власти США уволили своего спецпосланника в Ираке

Специальный посланник США по Ираку Марк Савайя больше не исполняет эти обязанности, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным одного из источников, Савайя не сумел справиться с ключевыми ситуациями, например, предотвратить выдвижение бывшего премьер-министра Ирака Нури аль-Малики на пост следующего главы правительства, хотя президент США Дональд Трамп публично выступал против такой перестановки в иракском кабмине.

Источник и высокопоставленный иракский чиновник, сообщили агентству, что портфель Ирака в Госдепартаменте США временно перейдет к послу США в Турции и специальному посланнику по Сирии Тому Барраку.

Однако официальной информации пока нет, пишет Reuters. В госдепартаменте не стали уточнять статус Савайи, перенаправив запрос Reuters в Белый дом, где отказались раскрывать информацию, как о текущей должности чиновника, так и о возможной его замене. Представитель Баррака также отказался от комментариев.

Трамп пригрозил Ираку прекратить помощь, лишив «шансов на успех»
Политика
Нури аль-Малики

Сам Савайя в разговоре с Reuters отрицал изменения в своей роли, заявив, что все еще занимается административными процедурами, необходимыми для официального вступления в должность. Однако источник, знакомый с вопросом, сообщил агентству, что Савайя так и не стал сотрудником Госдепартамента.

Савайя ранее занимался бизнесом и построил тесные связи с Трампом. он был назначен на пост спецпосланника в октябре 2025 года, хотя ранее не имел никакого дипломатического опыта. По словам двух источников, с момента назначения он официально не посещал Ирак. Еще два иракских чиновника сообщили агентству, что Савайя планировал поездку в Ирак в январе, но внезапно отменил ее.

Reuters пишет, что отставка Савайи произошла на фоне усиления напряженности между Вашингтоном и Багдадом в результате попыток США ограничить иранское влияние. Кадровое решение совпало с предупреждением Трампа Ираку о прекращении помощи в случае возвращения Нури аль-Малики на пост премьер-министра, что стало частью более широкой линии США на сдерживание проиранских сил в стране.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Ирак отставка США Иран
