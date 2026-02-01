 Перейти к основному контенту
0

Telegraph узнал о рекордном числе закрытий пивоварен в Британии за 50 лет

По меньшей мере 137 пивоварен закрылись в Великобритании за 2025 год. Данный показатель стал рекордным за последние 50 лет, сообщает The Telegraph со ссылкой на данные Общества независимых пивоваров и их партнеров (SIBA).

По данным газеты, в 2025 году каждую неделю в стране закрывались примерно по три пивоварни. Всего за прошлый год число заведений сократилось на 8% до 1578 баров.

Прагматичный набор: почему на полках в 2026 году будет меньше алкоголя
Бизнес
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Причиной массового закрытия пабов в Великобритании стало повышение налоговых ставок по акцизам на алкоголь и на коммерческую недвижимость. В январе The New York Times писала, что правительство, возможно, пересмотрит решение о повышении налогов после запуска британским пабами кампании #taxedout. Тогда более 250 заведений разместили на входе таблички, запрещающие посещать бары депутатам от партии лейбористов.

Также власти планируют предоставить пабам и барам страны пакет финансовой поддержки на £100 млн в качестве компенсации расходов.

Анастасия Карева
Великобритания пивоварни закрытие налоги
