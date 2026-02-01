 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Мебельный цех загорелся на площади в тысячу кв. м во Владивостоке

Мужчина погиб в результате пожара в мебельном цехе во Владивостоке. Спасатели ликвидировали возгорание на площади около 1 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании цеха по изготовлению мебели на улице Фадеева поступило в дежурную часть в 22:54 (15:54 мск. — РБК) 31 января. На момент прибытия пожарных горели второй этаж и крыша здания. «Шел густой черный дым», — говорится в сообщении.

Через шесть с половиной часов сотрудникам МЧС удалось полностью потушить пожар на площади около 1 тыс. кв. м. На месте возгорания спасатели обнаружили тело мужчины. Его личность устанавливается, отметили в ведомстве.

Дознаватели устанавливают причины пожара и обстоятельства происшествия.

Пожар произошел в бизнес-центре во Владивостоке
Общество

31 января в городе Прокопьевск Кемеровской области загорелась частная баня. В результате пожара погибли пятеро подростков. Одной девушке удалось спастись.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Анастасия Карева
пожар погибший Владивосток цех мебель МЧС Приморский край
Материалы по теме
При пожаре в конюшне на Кубани спасли более 20 лошадей
Общество
В Алтайском крае четыре человека погибли от угарного газа после пожара
Общество
В Хабаровске спустя пять часов потушили пожар на ТЭЦ-3
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Трамп заявил, что не верит в отказ Ирана от создания ядерного оружия Политика, 05:34
Врачи сообщили, какие ошибки лечения «подсветил» новый стандарт по гриппу Общество, 05:30
Мебельный цех загорелся на площади в тысячу кв. м во Владивостоке Общество, 05:02
NASA подписало соглашение о запуске пятой частной экспедиции на МКС Общество, 04:37
Кир Стармер признался, что у него есть Лабубу Политика, 04:13
Россияне назвали свои главные страхи перед путешествиями Общество, 04:01
Уитакер счел мирную сделку первым шагом к решению украинского кризиса Политика, 04:00
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В Запорожской области 6 населенных пунктов частично остаются без света Политика, 03:34
10 человек пострадали при падении вахтовки с моста в реку на Камчатке Общество, 03:03
В Домодедово госпитализировали человека с подозрением на оспу обезьян Общество, 02:54
Трамп призвал арестовать экс-президента США Обаму Политика, 02:24
Дома и автомобили повреждены в Орловской области после атаки БПЛА Политика, 02:14
Али Хаменеи впервые появился на публике после протестов в Иране. Видео Политика, 02:11
Представитель США прибыла в Венесуэлу для возобновления дипмиссии Политика, 02:01