Мебельный цех загорелся на площади в тысячу кв. м во Владивостоке

Мужчина погиб в результате пожара в мебельном цехе во Владивостоке. Спасатели ликвидировали возгорание на площади около 1 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании цеха по изготовлению мебели на улице Фадеева поступило в дежурную часть в 22:54 (15:54 мск. — РБК) 31 января. На момент прибытия пожарных горели второй этаж и крыша здания. «Шел густой черный дым», — говорится в сообщении.

Через шесть с половиной часов сотрудникам МЧС удалось полностью потушить пожар на площади около 1 тыс. кв. м. На месте возгорания спасатели обнаружили тело мужчины. Его личность устанавливается, отметили в ведомстве.

Дознаватели устанавливают причины пожара и обстоятельства происшествия.

31 января в городе Прокопьевск Кемеровской области загорелась частная баня. В результате пожара погибли пятеро подростков. Одной девушке удалось спастись.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса).