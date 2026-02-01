Мебельный цех загорелся на площади в тысячу кв. м во Владивостоке
Мужчина погиб в результате пожара в мебельном цехе во Владивостоке. Спасатели ликвидировали возгорание на площади около 1 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Приморскому краю.
Сообщение о возгорании цеха по изготовлению мебели на улице Фадеева поступило в дежурную часть в 22:54 (15:54 мск. — РБК) 31 января. На момент прибытия пожарных горели второй этаж и крыша здания. «Шел густой черный дым», — говорится в сообщении.
Через шесть с половиной часов сотрудникам МЧС удалось полностью потушить пожар на площади около 1 тыс. кв. м. На месте возгорания спасатели обнаружили тело мужчины. Его личность устанавливается, отметили в ведомстве.
Дознаватели устанавливают причины пожара и обстоятельства происшествия.
31 января в городе Прокопьевск Кемеровской области загорелась частная баня. В результате пожара погибли пятеро подростков. Одной девушке удалось спастись.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса).
