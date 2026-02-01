 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Дома и автомобили повреждены в Орловской области после атаки БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине

Несколько жилых домов и автомобилей в поселке Зареченском Орловской области были повреждены в результате атаки беспилотников, сообщает глава Орловского округа Александр Черных.

В домах и автомобилях выбиты стекла, уточнил он. На месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы.

Черных отметил, что утром 1 февраля в поселке будет работать специальная комиссия. Специалисты будут заниматься осмотром поврежденного имущества и составлением актов для оказания помощи жителям.

Над Россией сбили 41 дрон за вечер
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Вечером 31 января дежурные средства ПВО уничтожили над Орловской областью четыре беспилотника самолетного типа. Всего в период с 17:00 мск до 20:00 мск военные перехватили над регионами России 41 дрон.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Анастасия Карева
БПЛА атака дронов Орловская область повреждения
Материалы по теме
ВС России перехватили за ночь семь БПЛА над Смоленской областью
Политика
Мужчина скончался после атаки дрона на автомобиль в Запорожской области
Политика
Хинштейн сообщил об эвакуации из трех многоквартирных домов из-за дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Трамп призвал арестовать экс-президента США Обаму Политика, 02:24
Дома и автомобили повреждены в Орловской области после атаки БПЛА Политика, 02:14
Али Хаменеи впервые появился на публике после протестов в Иране. Видео Политика, 02:11
Представитель США прибыла в Венесуэлу для возобновления дипмиссии Политика, 02:01
На Украине сообщили о согласовании с НАТО приоритетов сотрудничества Политика, 01:26
Гладков удивился поведению птиц во время ракетной тревоги. Видео Политика, 00:51
В России изменились правила возврата техники Общество, 00:34
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Более 40 выплат в России проиндексировали на 5,6% Общество, 00:10
В России поменялись правила выдачи льготной семейной ипотеки Финансы, 00:10
В России проиндексировали материнский капитал на 5,6% Финансы, 00:00
Что изменится в личных финансах россиян с февраля 2026 года Инвестиции, 00:00
В файлах Эпштейна есть упоминания Жириновского Политика, 31 янв, 23:59
Шесть человек пострадали в результате стрельбы в штате Луизиана Общество, 31 янв, 23:53
Стармер счел, что экс-принц Эндрю должен дать показания по делу Эпштейна Политика, 31 янв, 23:45