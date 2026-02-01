Дома и автомобили повреждены в Орловской области после атаки БПЛА

Несколько жилых домов и автомобилей в поселке Зареченском Орловской области были повреждены в результате атаки беспилотников, сообщает глава Орловского округа Александр Черных.

В домах и автомобилях выбиты стекла, уточнил он. На месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы.

Черных отметил, что утром 1 февраля в поселке будет работать специальная комиссия. Специалисты будут заниматься осмотром поврежденного имущества и составлением актов для оказания помощи жителям.

Вечером 31 января дежурные средства ПВО уничтожили над Орловской областью четыре беспилотника самолетного типа. Всего в период с 17:00 мск до 20:00 мск военные перехватили над регионами России 41 дрон.