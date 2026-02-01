Гладков удивился поведению птиц во время ракетной тревоги. Видео
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков удивился необычному поведению птиц во время ракетной опасности в регионе. Политик опубликовал видео мурмурации в своем телеграм-канале.
На кадрах видно, как огромная стая птиц кружит над многоэтажками. На фоне звучат сирены. «Ни разу не видел такого поведения птиц во время ракетной опасности», — написал Гладков.
Мурмурация — это явление скоординированного полёта огромных стай птиц. Во время полета птицы создают объемные фигуры.
Вечером 31 января в Белгороде, Белгородском и Шебекенском округах объявили ракетную опасность. Губернатор призвал жителей спуститься в подвал. Спустя пять минут Гладков сообщил об отбое ракетной опасности.
По данным главы региона, в селе Белянка Шебекинского округа украинский дрон атаковал автомобиль, пострадали мужчина и 17-летняя девушка. «Мужчина получил непроникающие осколочные ранения головы, спины и плеча, 17-летняя девушка — минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины», — сказал Гладков. Пострадавших госпитализировали.
Губернатор также отметил, что у автомобиля разбиты стекла и поврежден кузов.
