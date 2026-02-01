 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Гладков удивился поведению птиц во время ракетной тревоги. Видео

Губернатор Гладков удивился поведению птиц во время ракетной тревоги
Сюжет
Военная операция на Украине

Гладков удивился поведению птиц во время ракетной тревоги. Видео
Video

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков удивился необычному поведению птиц во время ракетной опасности в регионе. Политик опубликовал видео мурмурации в своем телеграм-канале.

На кадрах видно, как огромная стая птиц кружит над многоэтажками. На фоне звучат сирены. «Ни разу не видел такого поведения птиц во время ракетной опасности», — написал Гладков.

Мурмурация — это явление скоординированного полёта огромных стай птиц. Во время полета птицы создают объемные фигуры.

Вечером 31 января в Белгороде, Белгородском и Шебекенском округах объявили ракетную опасность. Губернатор призвал жителей спуститься в подвал. Спустя пять минут Гладков сообщил об отбое ракетной опасности.

По данным главы региона, в селе Белянка Шебекинского округа украинский дрон атаковал автомобиль, пострадали мужчина и 17-летняя девушка. «Мужчина получил непроникающие осколочные ранения головы, спины и плеча, 17-летняя девушка — минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины», — сказал Гладков. Пострадавших госпитализировали.

Губернатор также отметил, что у автомобиля разбиты стекла и поврежден кузов.

Анастасия Карева
птицы Белгородская область ракетная опасность Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
