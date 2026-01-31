В Казахстане началась проверка трансграничных переводов банков

В Казахстане регуляторы проверят трансграничные операции ряда банков, пишет Tengrinews.kz.со ссылкой на Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

В проверке также примут участие Национальный банк Казахстана и Агентство по финансовому мониторингу.

16 января президент республики Касым-Жомарт Токаев подписал закон о банках, который предусматривает ряд масштабных изменений, в том числе введение поведенческого надзора, а также базовых и универсальных лицензий для снижения концентрации и развития конкуренции.

28 января Токаев рассказал, что один из казахстанских банков в 2025 году перевел в другие страны более 7 трлн тенге (около $14 млрд) из сопредельной страны.

Токаев назвал это «возмутительным фактом» и призвал регуляторы усилить контроль над незаконными операциями. По словам президента Казахстана, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, «по-прежнему немало». Он также добавил, что страна является одним из лидеров по незаконному выводу из страны капитала посредством операций с криптовалютой.