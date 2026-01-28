 Перейти к основному контенту
Политика
0

Токаев заявил о переводе через Казахстан $14 млрд из сопредельной страны

Токаев: через казахстанский банк из сопредельной страны перегнали $14 млрд
Токаев заявил, что банк в Казахстане «прогнал» через себя более 7 трлн тенге «из сопредельной страны». Какой именно — не уточняется. Кроме того, страна является одним из лидеров по выводу капитала через криптовалюту, добавил он
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Один из казахстанских банков помог «прогнать» более 7 трлн тенге (почти $14 млрд) «из сопредельной страны» в другие государства, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на совещании. Он поручил отраслевым ведомствам и Национальному банку усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков.

«С точки зрения закона, экономики, даже политики это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало», — подчеркнул Токаев.

Кроме того, Казахстан является одним из лидеров по незаконному выводу из страны капитала посредством криптоопераций, добавил президент. В республике уже ликвидировано свыше 130 нелегальных криптообменников с оборотом более 62 млрд тенге (примерно $124 млн), пояснил он.

Грузия задержала пятерых россиян по делу об отмывании миллионов долларов
Политика
Фото:Sputnik / РИА Новости

В прошлом году в Казахстане ликвидировали «крупнейший в СНГ» отмывочный криптосервис, сообщило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) страны. Отмечалось, что платформа RAKS exchange с оборотом $224 млн сотрудничала с 20 самыми большими даркнет-маркетами с совокупной аудиторией более 5 млн пользователей.

В апреле 2025 года агентство отчиталось о ликвидации 24 финансовых пирамид и заморозке преступных доходов организаторов финансовых пирамид в криптовалютах. В общей сложности АФМ удалось заблокировать криптовалюты мошенников на $4,2 млн. По итогам 2024-го в Казахстане были закрыты 42 финансовые пирамиды, заблокировано 15 тыс. мошеннических сайтов, а также ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом более $115 млн.

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Казахстан Касым-Жомарт Токаев отмывание денег Банки
Касым-Жомарт Токаев фото
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
