При пожаре в конюшне на Кубани спасли более 20 лошадей
Сотрудники МЧС спасли одного человека и 21 лошадь из пожара в конюшне в хуторе Камчатка Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.
Информация о возгорании на улице Короленко поступила в МЧС в 9:33 мск. Прибывшие на место спасатели установили, что в конюшне загорелась кровля. Площадь пожара составила 170 кв. м.
«Существовала угроза для жизни человека и 21 лошади, которые находились внутри здания. Благодаря профессиональным и грамотным действиям огнеборцев ведомства из пожара удалось спасти человека и всех животных», — уточнила пресс-служба.
Возгорание ликвидировали в 11:45 мск. На месте работали 20 спасателей и семь единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара мог стать включенный утюг, оставленный в помещении.
28 января пожар произошел в конюшне в Горках Ленинских Московской области. Там также загорелась кровля постройки, площадь возгорания достигла 4,5 тыс. кв. м. По данным администрации, животных в конюшне не было.
