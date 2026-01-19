 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

Объем экспорта Китая достиг рекордной с 1997 года доли в росте ВВП

В 2025 году экономический рост в Китае соответствовал планам правительства: ВВП вырос на 5%. Чистый экспорт обеспечил этот показатель почти на треть
Фото: Cheng Xin / Getty Images
Фото: Cheng Xin / Getty Images

Чистый экспорт товаров и услуг обеспечил рост ВВП Китая почти на 33% по сравнению с прошлым годом, передает Bloomberg.

Такого роста не наблюдали со времен азиатского финансового кризиса в середине 1990-х. Это более чем на 2 п.п. выше уровня 2024 года и рекорд с 1997 года.

В условиях давления со стороны введенных Вашингтоном пошлин Китай перенаправил поставки из США в Европу и Юго-Восточную Азию. Производители также снизили издержки и увеличили продажи товаров премиум-класса.

Как отмечает Bloomberg, аналитики рассматривают доминирование экспорта в Китае двояко — как сильную сторону, так и как слабую. Во втором случае чрезмерная роль экспорта отражает «углубляющийся дисбаланс» между спросом и предложением.

Население Китая сократилось на 3,39 млн человек за 2025 год
Общество
Фото:Carlos Osorio / Reuters

На фоне вялого внутреннего спроса — как потребительского, так и делового — импорт стагнирует, подчеркивает агентство. Так, валовое накопление капитала (показатель отражает общие инвестиции в реальные активы) в прошлом году внесло наименьший вклад в экономический рост с 1997 года.

По данным Государственного статистического управления, экономика Китая в 2025 году выполнила установленную правительством цель роста в 5%. Это соответствовало как оценке, озвученной председателем Си Цзиньпином, так и темпам роста 2024-го. КНР уже третий год подряд достигает целевого показателя.

Финансовый кризис в Азии начался в 1997 году, когда тайский бат вследствие спекулятивных атак потерял привязку к доллару США. Это привело к резкой девальвации и обернулось массовым бегством капитала. Вскоре экономический спад затронул на другие страны региона — Малайзию, Индонезию, Филиппины, Гонконг, Сингапур и Южную Корею. Спрос на продукцию стран азиатского региона стал падать — не только из-за дефицита инвестиций, но в том числе из-за появления более доступного товара за пределами региона (например, в Китае и Индии).

Международный валютный фонд выделил на преодоление последствий кризиса $40 млрд. Помощь была предоставлена странам в обмен на проведение экономических реформ.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Китай экспорт импорт экономический рост кризис Bloomberg
