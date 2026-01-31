Китай запустит зонд «Сихэ-2» для наблюдения за Солнцем в ближайшие годы

Китай запустит зонд «Сихэ-2» для наблюдения за Солнцем в ближайшие три года

Китай планирует запустить зонд «Сихэ-2», предназначенный для наблюдения за Солнцем, в период с 2028 по 2029 год, сообщило «Синьхуа».

«Сихэ-2» отправят в точку Лагранжа L5 системы Солнце-Земля, передает агентство.

В отличие от аппарата «Сихэ», запущенного в 2021 году, «Сихэ-2» не будет вращаться вокруг Земли. Зонд будет проводить точные измерения солнечной активности и создавать полную трехмерную модель солнечных вспышек.

Ученые рассчитали, что аппарат сможет проработать в течение семи лет.

Точка Лагранжа L5 — это область в космосе, где силы притяжения Солнца и планеты уравновешены так, что объект может долго двигаться по орбите вместе с планетой, отставая от нее примерно на 60 градусов и практически не отклоняясь от своего положения.