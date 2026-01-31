 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Китай запустит зонд «Сихэ-2» для наблюдения за Солнцем в ближайшие годы

Китай запустит зонд «Сихэ-2» для наблюдения за Солнцем в ближайшие три года

Китай планирует запустить зонд «Сихэ-2», предназначенный для наблюдения за Солнцем, в период с 2028 по 2029 год, сообщило «Синьхуа».

 «Сихэ-2» отправят в точку Лагранжа L5 системы Солнце-Земля, передает агентство.

В отличие от аппарата «Сихэ», запущенного в 2021 году, «Сихэ-2» не будет вращаться вокруг Земли. Зонд будет проводить точные измерения солнечной активности и создавать полную трехмерную модель солнечных вспышек.

Китай провел свой первый в 2026 году космический запуск
Общество

Ученые рассчитали, что аппарат сможет проработать в течение семи лет.

Точка Лагранжа L5 — это область в космосе, где силы притяжения Солнца и планеты уравновешены так, что объект может долго двигаться по орбите вместе с планетой, отставая от нее примерно на 60 градусов и практически не отклоняясь от своего положения.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Александра Озерова
Китай зонд Солнце запуск
Материалы по теме
Запуск китайского спутника «Шицзянь-32» прошел неудачно
Общество
Китай провел свой первый в 2026 году космический запуск
Общество
Ступень китайской ракеты «Чанчжэн-12А» не смогла вернуться после запуска
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Овечкин сходил на матч НБА и подарил Леброну Джеймсу свой игровой свитер Спорт, 11:16
Опубликован проект новой Конституции Казахстана Политика, 11:14
Мэр Мурманска сообщил об отключении уличного освещения из-за аварии Общество, 11:04
✍🏻 Почему вас не слышат? Тест на поведение в конфликте 11:01
Курс доллара в феврале 2026-го: почему рост рубля до ₽75 — не предел Инвестиции, 10:57
10% руководителей не выгорают из-за нагрузки. В чем их секретПодписка на РБК, 10:54
Дочь Тутберидзе будет знаменосцем Грузии на открытии Олимпиады Спорт, 10:53
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Эмма Стоун в слезах и ставки Кендалл Дженнер: что покажут на Super Bowl Технологии и медиа, 10:51
Аналитики оценили готовность россиян доверить выбор покупок ИИ Технологии и медиа, 10:50
Принцип «как будто»: простой способ вернуть теплоту в отношенияПодписка на РБК, 10:40
Российская теннисистка вышла в финал юниорского Australian Open Спорт, 10:31
Пять признаков финансовой пирамиды: как не потерять деньги в 2026 году Инвестиции, 10:30
В России выросло число вакансий, связанных с робототехникой Индустрия 4.0, 10:30
Российский софт на новом этапе: консолидация, альянсы и ИИ Радио, 10:23