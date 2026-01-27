В Москве в ночь на 30 января ожидается похолодание до минус 20 градусов
В ночь на пятницу температура в Москве опустится до минус 15–20 градусов, а на субботу — до минус 22, следует из прогноза Гидрометцентра России.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил «РИА Новости», что похолодание связано с изменением циркуляции воздушных масс: поток пойдет не с юга, а с северо-востока. По его словам, в субботу температура может достичь минус 23 градусов.
Днем 27–29 января, согласно сайту Гидрометцентра, ожидается от минус 4 до минус 8 градусов, ночью — от минус 6 до минус12 градусов. В эти же дни, согласно предупреждению МЧС, в Москве прогнозируют метель и гололедица.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Роскомнадзор ответил на идею блокировать сайты с ГДЗ и ответами ЕГЭ
ЕС решил полностью запретить газ из России
Reuters сообщил, что Трампу пригрозили импичментом из-за Гренландии
Politico узнало о противниках вступления Украины в ЕС в рамках плана США
Россия сохранила позицию в рейтинге военной мощи Global Firepower
В Думе предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard