В Москве в ночь на 30 января ожидается похолодание до минус 20 градусов

В ночь на пятницу температура в Москве опустится до минус 15–20 градусов, а на субботу — до минус 22, следует из прогноза Гидрометцентра России.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил «РИА Новости», что похолодание связано с изменением циркуляции воздушных масс: поток пойдет не с юга, а с северо-востока. По его словам, в субботу температура может достичь минус 23 градусов.

Днем 27–29 января, согласно сайту Гидрометцентра, ожидается от минус 4 до минус 8 градусов, ночью — от минус 6 до минус12 градусов. В эти же дни, согласно предупреждению МЧС, в Москве прогнозируют метель и гололедица.