 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Во Франции заключенный сбежал из тюрьмы, спрятавшись в мешке с бельем

В пятницу, 11 июля, из тюрьмы Корбас недалеко от французского города Лион сбежал 20-летний заключенный. Его пропажу обнаружили лишь на следующий день, сообщает BFMTV со ссылкой на тюремную администрацию.

По информации BFMTV, заключенный спрятался в мешке с бельем, принадлежащем его сокамернику. Последнего освободили утром 11 июля. Воспользовавшись этим, преступник сбежал.

Сбежавший — гражданин Франции. На момент побега он отбывал наказание за мелкие правонарушения, связанные «с незаконным оборотом или кражами». Он также проходит по делу о преступном сговоре и убийстве, совершенном организованной группой, при этом злоумышленника не признали особо опасным заключенным.

По словам директора тюрьмы Себастьяна Коувеля, побег стал результатом «накопления ошибок» и «ряда серьезных сбоев» в системе. Он отметил, что такие случаи крайне редки, а признаков внутреннего соучастия в побеге на данный момент нет. В тюрьме начали внутреннее расследование.

France Info уточняет, что речь идет о 20-летнем заключенном Ахамаде Элязиде, родившимся в Мамудзу. В отношении беглеца Интерпол выдал «красное уведомление» (ордер на арест), оно адресовано 196 странам. Данные France Info совпадают с карточкой Интерпола, на который и ссылается издание.

«Красное уведомление» (англ. red notice) — это международное уведомление Интерпола, с помощью которого страны-участницы информируются о том, что правоохранительные органы одного из государств добиваются ареста или задержания определенного человека. По сути, это аналог международного ордера на арест.

В Ленинградской области мужчина убил полицейского ножом и сбежал
Общество
Фото:Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press

В конце мая из тюрьмы в Новом Орлеане в США сбежали десять заключенных. Четверо беглецов до этого осудили за убийства, в частности, один из них осенью 2018 года убил двоих, ранив еще двоих человек на городском празднике.

Во Франции заключенный сбежал из тюрьмы, спрятавшись в мешке с бельем
Video

Среди сбежавших также числятся осужденные за домашнее насилие, покушение на убийство и хранение оружия.

Читайте РБК в Telegram.

Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском

Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»

Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»

Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит

Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования

МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти

Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»

Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»

Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
побег побег из тюрьмы побег заключенных Франция Интерпол тюрьма
Материалы по теме
Глава ФСИН Гостев сообщил о предотвращенных побегах с помощью видеокамер
Политика
В Ленинградской области мужчина убил полицейского ножом и сбежал
Общество
Адвокат не согласился с тем, что главред «Вечерних ведомостей» сбежал
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
WSJ назвала, после какой записки в США была заморожена помощь Украине Политика, 03:24
Трамп анонсировал отправку оружия для Украины за счет Европы Политика, 03:08
Эстония провела стрельбы ракет из HIMARS. Видео Политика, 03:04
Во Франции заключенный сбежал из тюрьмы, спрятавшись в мешке с бельем Общество, 02:36
Как ПСЖ Сафонова проиграл в финале клубного чемпионата мира. Фоторепортаж Спорт, 02:09
Reuters узнал о готовности ЕС согласовать 18-й пакет санкций Экономика, 02:06
В каких отраслях людям могут платить больше, чем они ожидают. Инфографика Экономика, 02:01
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Германия исключила поставки Украине систем Patriot и ракет Taurus Политика, 01:08
Как звезды НХЛ с Овечкиным разгромили игроков КХЛ Общество, 01:00 
Бывший глава РКК «Энергия» согласился на прекращение дела против себя Общество, 00:46
Чехия призвала Словакию не мешать новым санкциям против России Политика, 00:45
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 00:35
«Челси» обыграл ПСЖ и стал победителем клубного чемпионата мира Спорт, 00:14
Крупнейший на Земле метеорит с Марса выставили на аукцион в Нью-Йорке Общество, 13 июл, 23:39