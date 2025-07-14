Во Франции заключенный сбежал из тюрьмы, спрятавшись в мешке с бельем

В пятницу, 11 июля, из тюрьмы Корбас недалеко от французского города Лион сбежал 20-летний заключенный. Его пропажу обнаружили лишь на следующий день, сообщает BFMTV со ссылкой на тюремную администрацию.

По информации BFMTV, заключенный спрятался в мешке с бельем, принадлежащем его сокамернику. Последнего освободили утром 11 июля. Воспользовавшись этим, преступник сбежал.

Сбежавший — гражданин Франции. На момент побега он отбывал наказание за мелкие правонарушения, связанные «с незаконным оборотом или кражами». Он также проходит по делу о преступном сговоре и убийстве, совершенном организованной группой, при этом злоумышленника не признали особо опасным заключенным.

По словам директора тюрьмы Себастьяна Коувеля, побег стал результатом «накопления ошибок» и «ряда серьезных сбоев» в системе. Он отметил, что такие случаи крайне редки, а признаков внутреннего соучастия в побеге на данный момент нет. В тюрьме начали внутреннее расследование.

France Info уточняет, что речь идет о 20-летнем заключенном Ахамаде Элязиде, родившимся в Мамудзу. В отношении беглеца Интерпол выдал «красное уведомление» (ордер на арест), оно адресовано 196 странам. Данные France Info совпадают с карточкой Интерпола, на который и ссылается издание.

«Красное уведомление» (англ. red notice) — это международное уведомление Интерпола, с помощью которого страны-участницы информируются о том, что правоохранительные органы одного из государств добиваются ареста или задержания определенного человека. По сути, это аналог международного ордера на арест.

В конце мая из тюрьмы в Новом Орлеане в США сбежали десять заключенных . Четверо беглецов до этого осудили за убийства, в частности, один из них осенью 2018 года убил двоих, ранив еще двоих человек на городском празднике.

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Среди сбежавших также числятся осужденные за домашнее насилие, покушение на убийство и хранение оружия.