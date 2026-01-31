Академик РАН назвал пять вакцин, которые могут продлить жизнь пожилым

Вакцинация от пяти инфекций может существенно продлить жизнь пожилых людей, заявил академик РАН, президент ФГБУ НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, научный руководитель ИМД РНИМУ имени Пирогова Александр Румянцев в интервью «РИА Новости».

«Есть абсолютно точно заболевания [от которых необходима вакцина]», — сказал Румянцев.

Речь идет о прививках от гриппа (ежегодно), пневмококка, гемофильной инфекции, ветряной оспы и вируса папилломы человека (ВПЧ). «Четыре [последние] прививки делаются на вакцинный период, не ежегодно», — добавил академик.

Начинать вакцинацию рекомендуют в 60–65 лет, поскольку инфекции в этом возрасте часто вызывают тяжелые осложнения и приводят к смерти, сказал Румянуев.

Кроме того, он сообщил, что предложения о введении такой программы сейчас рассматривают в Госдуме.

В конце декабря глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что власти намерены сделать прививку от ВПЧ бесплатной в России к 2027 году. ВПЧ — это одна из самых распространенных групп вирусов, передающихся половым путем. Некоторые типы ВПЧ вызывают доброкачественные образования, такие как бородавки и папилломы, а другие могут привести к развитию рака.